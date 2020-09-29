Коронавирус ускорил падение мировых цен на нефть

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 29 сентября, упали из-за скачка заболеваемости COVID-19. Эпидемия может замедлить восстановление мировой экономики и будет ограничивать спрос на сырье.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась до 42,08 доллара за баррель, что на 0,8% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Цены на Brent ICE Futures

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 1% – до 40,20 доллара за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,9%, а WTI - на 2,6%.

Цены на WTI ICE Futures

Эксперты AxiCorp отметили, пройдет еще несколько недель, прежде чем темпы роста заболеваемости начнут замедляться, передает "Интерфакс".

"Для того, чтобы цены на нефть возобновили подъем, необходимо увеличение оптимизма инвесторов в отношении мировой экономики, а это зависит от перспектив развития ситуации с коронавирусом и появления вакцины от COVID-19", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мировые цены на нефть упали из-за новостей о возобновлении добычи сырья в Ливии.