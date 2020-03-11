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11 марта • обновлено в 15:37
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Коронавирус ударит по курсу гривни: эксперты озвучили масштабы проблемы

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В Украине курс гривни может опуститься до уровня начала 2019 года (около 28 грн/$) из-за распространения коронавируса.

"Я думаю, что уже не стоит вопрос, что ослабление валюты будет необходимым, главное, чтобы оно было контролируемым. Органы власти должны сейчас держать ситуацию под контролем. И опять с точки зрения курса гривни, многое зависит от того, как мы сейчас договоримся с МВФ, будет ли поддержка Фонда деньгами и своим сигналом", – сообщила главный экономист Dragon Capital Елена Белан в комментарии НВ.

По ее словам, страхи о том, что нерезиденты распродадут, купленные в прошлом году облигации внутреннего государственного займа, необоснованны, поскольку нет покупателей на длинные ОВГЗ со сроком погашения через 5−7 лет.

В то же время финансовый аналитик ICU Михаил Демкив заявил, что у Нацбанка есть два варианта по курсу гривни.

"Первый – дать курсу устаканиться где-то в пределах, условно, 27−28 гривен за доллар, и продолжать работать на этом уровне. Второй вариант – повторить 2018 год, в тот момент, когда в июле-августе „сыпались“ Аргентина и Турция", – отмети он.

"Нацбанк тогда за короткий период времени продал 700 миллионов долларов через интервенции, удержав курс, потом это позволило удержать инфляцию, потому что курс не пошел выше. Будем смотреть в четверг по ставке НБУ. Наверное, это будет их самое сложное решение по учетной ставке за последние годы", – резюмировал Демкив.

В Украине курс гривни может опуститься до уровня начала 2019 года из-за распространения коронавируса

В Украине курс гривни может опуститься до уровня начала 2019 года из-за распространения коронавируса

Национальный банк Украины в среду, 11 марта, зафиксировал официальный курс гривны относительно доллара на отметке 25,31 грн/$. За день американская валюта подорожала на 39 копеек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

  • В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

  • Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году. К этому приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
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сибирский ватник
сибирский ватник
не ссыте,кастрюлеголовые,даст МВФ 1 лярд под 7% годовых.и тутже,в мае вы отдадите и его и еще 4....А вот ОВГЗ уже упали в цене на 15% от номинала и упадут еще на 70 и вот тогда их кто то купит и будет доить Неньку до её полного пиз\де\(истощения)
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Будет ли поддержка Фонда деньгами и своим сигналом ? Так вот за счёт чего Украина ещё живёт ! Ну и главное: куда мордатый и его семейка подевала все украинские резервы за шесть лет ?
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Подсказка Генпрокуратуре: попробуйте для начала в Испании поискать !
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