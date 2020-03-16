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16 марта • обновлено в 10:52
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Коронавирус ударит по госбюджету: стало известно, что ждет украинцев

1.9т
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Кабинет министров может пересмотреть государственный бюджет с сокращением расходов из-за пандемии коронавируса COVID-2019.

Секвестр может затронуть различные программы поддержки, капитальные расходы или некоторые социальные, сообщает ЭП.

"На момент принятия мы принимали максимально взвешенный и ориентированный на экономическое развитие бюджет. Сегодня мы имеем значительные проблемы с невыполнением доходной части. Но очень бы не хотелось идти на сокращение расходов", – сообщила руководитель подкомитета по вопросам расходов парламентского комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная.

По ее словам, на данном этапе гривневая и валютная ликвидность в стране, золотовалютные резервы позволяют говорить о том, что поднимать вопрос секвестра еще рано.

В результате Министерство финансов, учитывая неопределенность ситуации, решило взять паузу и подождать, как все будет развиваться и потом принимать решение.

Кабинет министров может пересмотреть государственный бюджет с сокращением расходов из-за пандемии коронавируса COVID-2019

Кабинет министров может пересмотреть государственный бюджет с сокращением расходов из-за пандемии коронавируса COVID-2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Коронавирус Госбюджет-2020
Место
Украина
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