Коронавирус ударил по Китаю: экономист привел впечатляющие цифры

Экономика Китая терпит катастрофическое падение вследствие эпидемии коронавируса, бушующего в стране.

Соответствующие данные в Facebook привел экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, отметив, что эта страна является одним из крупнейших торговых партнеров Украины.

Прежде всего он сообщил, что таможня Китая отказалась официально опубликовать предварительные данные по экспорту и импорту за январь 2020 года. Их должны опубликовать вместе с отчетом за февраль.

Коронавирус нанес удар по экономике Китая iPress.ua

Потребительская инфляция в январе, по данным государственной службы статистики Китая, составила -5,4%. Прогноз превышен на 12,5%.

В том же отчете, отмечает Компаниец, приведена информация о росте цен.

"Указано, что рост цен на свинину за год составил +116%. Внимание не +16%, а +116%, то есть цена выросла более чем в 2 раза за год на свинину. Акции свиноферм сразу отреагировали очередным ростом стоимости, сегодня за один день их стоимость выросла от 5 до 10%. Курятина, говядина и баранина выросли в цене от 10,4% до 20,2% в январе к январю прошлого года", – сообщил экономист.

Неутешительные цифры привели и в Центральном банке Китая. Он, по словам Компанийца, "снова вынужден заливать все ликвидностью".

"Сегодня провели операции своп на 900 млрд юаней: 200 млрд на 7-ми дневные контракты и 700 млрд на 14-ти дневные контракты", – отметил экономист.

Ко всему вышеупомянутому, по его данным, еще и упали продажи одного из крупнейших автомобильных производителей BYD. В январе по сравнению с январем прошлого года, они уменьшились на 42,68%. При этом Nissan Motor временно закрыл один из своих крупнейших заводов в Японии из-за отсутствия поставки запчастей из Китая.

Как сообщал OBOZREVATEL, экономист сравнил зарплаты чиновников в Украине и Эстонии. Оказалось, что в зарубежных чиновников и руководителей госпредприятий зарплаты значительно меньше, чем у отечественных, а население живет лучше.

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