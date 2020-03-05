Миру грозит дефицит смартфонов и компьютеров: ученые забили тревогу

Поставки компьютеров и смартфонов из Китая в магазины по всему миру оказываются под угрозой из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает Financial Times, розничные продавцы электроники узнают от производителей, что доставка гаджетов и комплектующих может занимать в три раза больше времени, чем это было до распространения вируса. При этом, по словам экспертов, часто компании недооценивают последствия этих сбоев.

"Одного партнера по сбыту в Австралии основные производители уведомили, что поставки могут занимать до 14 недель вместо обычных четырех недель", – сказал аналитик исследовательской фирмы Canalys Шарон Хиу, занимающийся вопросами продаж и каналов распределения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Отраслевые эксперты отмечают, что только те бренды, которые имеют возможность платить авансом и тесно сотрудничать с поставщиками компонентов, например, Apple или Samsung, смогут обеспечить достаточную производственную мощность в условиях проблем с поставками.

"Некоторым компаниям, осуществляющим сбытовую деятельность для производителей, велено ждать около 10 недель. Другим не удается узнать даже примерное время прибытия товаров", – добавил Хиу.

Партнер международной консалтинговой компании A. T. Kearney Сукету Ганди добавил, что смартфоны, наушники и компьютеры особенно уязвимы к сбоям в функционировании цепей поставок – отчасти из-за того, что ритейлеры стараются не держать большого количества этих товаров на складах в связи с постоянным обновлением моделей.

По словам Хиу, срок поставки компьютеров Dell в Австралию увеличился с трех-пяти недель до 10 недель, в некоторых магазинах иссякли запасы портативных и настольных компьютеров семейства HP Elite. А ассоциация IPC, объединяющая предприятия электронной промышленности по всему миру, на прошлой неделе сообщила, что поставщики посоветовали членам организации готовиться к задержкам поставок в среднем на три недели.

Apple же предупредила инвесторов о том, что ее выручка во втором финансовом квартале не достигнет объявленных ранее значений из-за вспышки коронавируса. Компания также отметила сокращение спроса на свою продукцию в Китае из-за того, что расположенные в стране розничные магазины Apple и ее партнеров остаются закрытыми или работают по сокращенному графику, а их посещаемость сильно упала.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые поставки iPhone будут существенно ограничены из-за эпидемии коронавируса в Китае. В компании Apple это объяснили спадом производства на фабриках, которые находятся в Китае, и заботой о здоровье их сотрудников.

В китайском интернет-гиганте Alibaba Group предупредили, что эпидемия коронавируса сильнейшим образом влияет на продавцов и покупателей в Китае, а потому сильно ударит по росту экономики всей страны.

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