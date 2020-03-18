Воспользоваться кризисом: Украину срочно призвали внедрить налоговую реформу

Эпидемия коронавируса может стать важнейшим катализатором для революционной экономической реформы в Украине.

Об этом написал в среду, 18 марта, экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

Дубилет подчеркнул, что вспышка коронавируса в какой-то мере поспособствует быстрому внедрению экономической реформы. "И кризис здесь может выступить катализатором. Нужно этим воспользоваться", - добавил бывший чиновник.

Дмитрий Дубилет Фокус

По мнению Дубилета, налоговая реформа должна предусматривать упрощение администрирование налогов и снижение давления на бизнес, а также стимулировать рост экономики в результате увеличения инвестиций и детенизации. Украине, он считает, следует сделать постоянными меры по поддержке бизнеса.

"Хочешь не хочешь, Украине придется, наконец, начать менее консервативную монетарную политику и насыщать экономику деньгами. Возможно, нам удастся получить международную помощь. И направлять все возможные ресурсы на запуск экономики. Желательно, не сырьевой", - посоветовал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на период карантина из-за коронавируса для бизнеса отменили часть налогов, а также ограничили штрафы и проверки.

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