Пандемия коронавируса в Украине фактически лишит медучреждения денег, а медиков – зарплат.

Об этом в интервью UBR рассказал бывший заместитель министра здравоохранения, врач-хирург в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова НАМН Украины Михаил Загрийчук.

По его словам, новая схема финансирования больниц, введенная с запуском с апреля второго этапа медицинской реформы, предполагает, что медучреждения самостоятельно зарабатывают деньги на зарплаты сотрудникам путем предоставления медицинских услуг платно. При этом за некоторые из них платят сами пациенты, а за другие – Национальная служба здоровья (НСЗУ) в рамках пакета госгарантий для украинцев согласно утвержденным тарифам.

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Однако в связи с надвигающейся пандемией Минздрав запретил больницам брать пациентов, кроме случаев, связанных с угрозой для жизни, чтобы максимально разгрузить медучреждения в ожидании наплыва больных с тяжелой пневмонией.

По мнению, Загрийчука, а результате этого больницы не смогут ни заработать себе денег, ни получить их от государства, и платить зарплаты персоналу будет нечем.

"Все главврачи рассчитывали на эту медицинскую помощь для пациентов в расчете предоставленных услуг. Сейчас услуги будут предоставлены только за ургентные, то есть экстренные случаи. А плановые случаи, которые входят в пакет медицинских гарантий, сейчас невозможно лечить в свете подготовки к борьбе с коронавирусом. Соответственно, заведения получат меньше денег", – рассказал он.

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