Коронавирус опустил цены на нефть

В пятницу утром, 17 июля, цены на нефть вновь пошли вниз. Марка Brent подешевела на 0,32% – до 43,22 доллара за баррель. Марка WTI опустилась на 0,22% – до 40,66 доллара.

Об этом сказано в данных на лондонской бирже ICE Futures.

Цена на нефть Brent ICE Futures

Цена на нефть WTI ICE Futures

По данным "Интерфакса", причиной стало распространение коронавируса в США. За сутки количество заболевших увеличилось на рекордные 75 тысяч человек. При этом в Индии общее количество зараженных перевалило за 1 миллион. Всего в мире свыше 13,3 миллиона заболевших.

Подъему рынка препятствуют сохраняющиеся опасения по поводу возможного негативного влияния роста числа новых случаев коронавируса на спрос и потенциального роста добычи в США, говорят эксперты AxiCorp.

Между тем они отмечают, что многочисленные признаки указывают, что цены на нефть прошли низшую точку падения, в то время как баланс спроса и предложения на данный момент постепенно восстанавливается.

15 июля страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы "съесть" дополнительные объемы – в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с.

Сворачивание сделки по сокращению добычи может указывать на улучшение мирового спроса и должно способствовать повышению цен на нефть, пишут эксперты AxiCorp.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть 16 июля начали снижаться после того, как страны ОПЕК договорились увеличить ее добычу. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре поднялась на 0,32% – до $43,65.