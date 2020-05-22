В Одесской области уже готовятся к пляжному сезону. Правда, лето в этом году обещает быть сложным: украинцы боятся ехать на отдых из-за коронавируса, а синоптики обещают прохладный июнь. Однако это не смущает владельцев отелей и апартаментов, некоторые из них уже сейчас слишком завысили цены на отдых.

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Прогнозируют плохой сезон

Некоторые отели области уже собираются открываться. "Да, мы с 22 мая ужея открываемся. Пока четких правил нам не дали, но ресторан будет работать на летней площадке, а в ближайшие дни уже будет готов и пляж. Что нам дальше скажет правительство, посмотрим", – рассказали OBOZREVATEL в Одесском пансионате "Савиньон".

На базе отдыха "Алладин" в Затоке тоже ждут туристов. "У нас с января еще есть заказы, в основном киевляне. Никто брони не отменял. Только одни белорусы отказались. Тем более на июнь мы даем скидку в 50%. Если номер стоил 1200 грн, то сейчас 600. Номера еще есть, так что определяйтесь", – пояснила сотрудница.

Пляж в Затоке

Хотя далеко не все так оптимистично настроены. Как рассказала нам хозяйка базы "Незабудка" в Затоке, июнь может оказаться полностью провальным. "Звонят только постоянные клиенты, те кто тут уже отдыхал. Интересуются. Но вопрос в том, как они сюда доедут, если поезда не ходят? Мы ориентируемся на среднего туриста и ниже среднего. Они едут либо на своей машине, но в основном поездом. Поэтому если в этом году мы заработаем хотя бы 50% от прошлого года, то уже хорошо", – рассказывает OBOZREVATEL женщина.

Также в этом году подвела погода. Судя по прогнозам синоптиков, июнь будет совсем нежарким.

"Да, погода сильно подводит. Море холодное, воздух прохладный, и в июне максимум +25", – жалуется OBOZREVATEL хозяин домиков на побережье в Затоке.

Цены за комнату стартуют от 350 грн, за номер в гостинице – до 3000 грн

Что касается цен на отдых в июне, то владельцы частного сектора в Затоке пока держат прошлогодние цены. По данным сайта booking.com, комнату можно снять за 350-700 грн в сутки.

booking.com

booking.com

А вот частные гостиницы подняли цены – за ночь от 1000 до 2000 грн. Что касается апартаментов (как правило, 2 спальни, кухня) – 1100-3000 грн в сутки. Дом можно снять от 2000 грн в сутки.

Что касается самой Одессы, то тут квартира обойдется в 500 грн-1600 грн за ночь. Номер в отеле в среднем стоит от 700 грн до 3000 грн.

booking.com

booking.com

Высокие цены и страх из-за коронавируса

По словам эксперта по туризму, редактора интернет-журнала "Турпрофи", Валерии Овсяник, сезон в Одесской области обещает быть сложным.

"Сначала владельцы туризма потирали руки, думая, что у них все разметут из-за закрытых границ. Однако на деле все оказалось сложнее. Цены у многих отелей выросли. А там, где не выросли, они и так были неоправданно высокими. Частные домики и лачуги будут более гибкими. Но насколько я знаю, особого спроса сейчас нет, да и все дело портит отсутствие транспорта. Это отсекает половину потенциальных туристов. Поэтому начало сезона уже профукали и все волнуются", – говорит Овсяник.

Пляж в Затоке 101 тур

Кроме этого, существует и санитарно-эпидемиологическая проблема. "В других странах уже есть четкие правила размещения туристов. Заполняемость отелей не более 60%, питание в ресторанах на расстоянии, у нас вроде собирались кормить людей на открытых террасах. Но кто это может обеспечить? Открытые террасы и рестораны есть далеко не у всех. В Затоке большинство мест размещения – это маленькие номера, общие кухни иногда и общий туалет на улице. Кто будет мыть туалеты и столики после каждого посетителя? И кто в сарае вам будет мерять температуру?" – говорит Овсяник.

Глава Всеукраинской ассоциации туристических операторов Игорь Голубаха говорит, что некоторые отели и гостиницы в Одессе и области неоправданно завысили цены.

"Несмотря на то, что ранее мы общались с отельерами и те говорили, что в связи с ситуацией, чтобы привлечь туристов, необходимо делать привлекательные цены, скидки, открывать раннее бронирование. А на деле, мы посмотрели цены на некоторые отели в Одесской области, так они вызывают удивление, они выше, чем в прошлом году. Некоторые владельцы считают, что они в Монте-Карло. И не понимают, насколько сейчас упала платежеспособность украинцев", – говорит Голубаха.

Отель в Одессе Hotels24

Так же он отмечает, что государство до сих пор не выработало правило, по которым должны работать отели и гостиницы. "Хотя их собираются открывать официально в ближайшее время, однако некоторые уже работают на свой страх и риск и принимают заказы на сезон", – отмечает Голубаха.

Кроме этого, по мнению Овсяник, большая часть туристов боится коронавируса, поэтому они останутся дома.

"Может быть риск, что приедешь на отдых, а у кого-то начнется акклиматизация, и весь отпуск насмарку. Подумают коронавирус и всех запрут в отеле", – говорит Овсяник.

Что касается погоды, то эксперт согласна с владельцами баз отдыха в Затоке, сейчас в Турции +40, а в Одессе холоднее, чем в Киеве. В таком случае украинцы предпочтут отдых на дачах или в селе.