Коронавирус нанесет удар по экономике Украины: НБУ назвал последствия

Вспышка китайского коронавируса может иметь долгосрочные последствия для экономики Украины и приведет к сокращению экспорта и снижения привлекательности долговых ценных бумаг правительства.

Об этом говорится в инфляционном прогнозе Национального банка за январь 2020 года. Ожидается, что вспышка коронавируса будет иметь краткосрочное влияние на мировую экономику и несущественно повлияет на экономику Украины. К таким выводам в Нацбанке пришли, анализируя предыдущий опыт распространения вируса SARS. Однако, существует риск того, что вспышка коронавируса скажется на экономике Украины более негативно.

Экспорт

В случае более длительного воздействия коронавируса на мировую экономику в мире может упасть спрос на железную руду и металлургическую продукцию.

"Существенное снижение мирового спроса, прежде всего со стороны Китая, приведет к снижению мировых цен, прежде всего на сталь и железную руду. Учитывая масштабы китайской экономики и вовлеченность в мировую торговлю и глобальные цепи создания добавленной стоимости, к эффектам от ослабления спроса присоединится также негативное влияние для производственных видов деятельности", – говорится в отчете НБУ.

Последствия коронавирус на экономику Украины

Там добавляют, что низкий спрос на металлургическую продукцию и низкие цены могут негативно повлиять на украинских экспортеров, которые еще не восстановились после стремительного падения производства в конце 2019 года.

"С другой стороны, более существенно снизятся цены на мировом энергетическом рынке, в значительной мере компенсирует снижение объемов украинского экспорта", – добавляют в Нацбанке.

Госдолг

В случае, если распространение коронавируса будет иметь более долгосрочный эффект, то инвесторы на мировых рынках могут переоценить свои риски. Это будет иметь негативное влияние на экономику Украины, особенно в те периоды, когда государству нужно будет делать пиковые выплаты по государственному долгу. Первый такой "пик" приходится на конец мая 2020 года.

В случае, если инвесторы переоценят свои риски через коронавирус, привлекательность долговых облигаций Украины будет падать и государству будет труднее занимать деньги для выплаты долгов.

"Переоценка инвесторами рисков в связи с более существенным замедлением Китая и мировой экономики может существенно ослабить привлекательность рисковых активов стран EM, несмотря на мягкие мировые финансовые условия", – говорится в сообщении НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 февраля НБУ изменил оценку среднесрочной номинальной нейтральной процентной ставки в Украине с 8% до 7% годовых.

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