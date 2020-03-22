Коронавирус набирает темп: Шмыгаль озвучил план спасения экономики Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к гражданам из-за распространения в стране коронавируса COVID-19, в частности относительно экономических последствий карантина.

Соответствующее видеообращение опубликовано на его Facebook-странице. Прежде всего, премьер рассказал о карантинных мерах, которые проводятся в Украине, и их эффективности.

Относительно экономических последствий карантина, Шмыгаль анонсировал создание некоего "Стабилизационного фонда" в Украине и рассказал о ряде мер по поддержке бизнеса.

Денис Шмыгаль Скрин видео

"Мы ведем переговоры со странами и международными финансовыми организациями относительно получения помощи. Мы создаем Стабилизационный фонд. Мы собрали лучших экспертов, ученых, бизнесменов и разрабатываем план поддержки экономики", – отметил премьер-министр.

При этом он призвал работодателей переводить свои предприятия на дистанционную работу или временно приостанавливать деятельность.

Премьер призвал украинцев адаптироваться к новым реалиям, жертвовать привычками на некоторое время, приспосабливаться к новым правилам поведения. Также он заверил, что правительство занимается решением экономических последствий карантина в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Денис Шмыгаль заявил, что в Украине возможен экономический кризис. По его словам, он станет следствием мирового.

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