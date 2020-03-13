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13 марта • обновлено в 13:22
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Коронавирус набирает масштабы: Польша уже закрыла сообщение с Чехией и Словакией

1.4т
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Польша приостанавливает железнодорожное сообщение с Чехией и Словакией, а национальный авиаперевозчик LOT перелеты в несколько городов США из-за вспышки коронавируса.

Количество зараженных коронавирусом в Польше в течение ночи выросло еще на семь и составляет 58 человек, сообщает Укринформ.

Коронавирус набирает масштабы: Польша уже закрыла сообщение с Чехией и Словакией

Страна

"С 7-ми утра 13 марта приостанавливаем движение международных поездов на польско-словацкой границе (пункт пропуска Звардон-Скалите), а с полуночи 14 марта на польско-чешской границе (Зебжидовице, Халупки, Цешин, а также Гаррахув-Шклярска Поремба Гурна и Краловец-Каменна Гура)", - написал в Twitter заместитель председателя правительственного центра безопасности Польши Гжегож Свищ.

По последней информации Министерства здравоохранения Польши в Twitter, в стране зарегистрировано семь новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее количество инфицированных вирусом 2019-nCoV составляет в РП 58 человек, одна из пациенток накануне умерла.

Кроме того, польская авиакомпания LOT приостанавливает с 14 марта по 13 апреля рейсы из Варшавы в Майами, Нью-Йорк и Лос-Анджелес, а также из Будапешта в Нью-Йорк, а с 13 по 27 марта приостанавливает авиаперелеты по маршруту Варшава-Осло.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша с 10 марта ввела новые санитарные нормы пересечения границы с Украиной. Теперь каждый, кто заезжает в страну на поезде, автобусе, личном авто обязан заполнить специальную анкету и пройти медосмотр.

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Тема
Коронавирус
Место
Польша
Тег
транспорт
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