Коронавирус и посылки AliExpress: "Укрпочта" расставила точки над "і"

"Укрпочта" сообщила, что на данный момент нет никаких доказательств о риске передачи коронавируса через посылки.

"Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для международной торговли и перемещения товаров через границы", – говорится в сообщении почтового оператора в Facebook.

Представители компании отметили, что следят за ситуацией и находятся на связи с Министерством здравоохранения Украины и партнерами в Китае.

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"Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", – резюмировали в "Укрпочте".

"Укрпочта" сообщила, что на данный момент нет никаких доказательств о риске передачи коронавируса через посылки

Как сообщал OBOZREVATEL:

Коронавирус 2019-nCoV – новый штамм вируса пневмонии, впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

По состоянию на 27 января количество зараженных достигло 2794 человек, погиб уже 81 человек.

За пределами материкового Китая подтвердили случаи заражения коронавирусом в Гонконге (8 случаев), Макао (5 случаев), Таиланде (8 случаев), Австралии (5 случаев), Малайзии (4 случая), Сингапуре (4 случая), Франции (3 случая), Японии (4 случая), Южной Кореи (4 случая), Тайване (5 случаев), США (5 случаев), Вьетнаме (2 случая), Непале (1 случай), Канаде (1 "вероятно подтвержденный" случай ) и на острове Хайнань (подтвержден 31 случай).

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