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14 ноября • обновлено в 04:56
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Кормят солдат: как в Украине решают проблему просроченных продуктов

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В Украине просроченный на складах Государственного резерва товар может оказаться в столовых армии и тюрем.

"Я не думаю, что просроченный товар со складов Госрезерва окажется на рынке или же в частных магазинах. Скорее – в столовых Минобороны или же пенитенциарной службы", – сообщил экономист Олег Пендзин, передают "Вести".

При этом просроченный товар, по правилам, должен быть утилизирован, передан на переработку или же выброшен на свалку. В частности, этот вопрос решает экспертиза.

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"По сути, в Госрезерве складируются товарно-материальные ценности на случай ЧП, доступ к которым никто иметь не должен. Эти самые ценности по графику обновляются, и каждый год на это закладываются деньги. Если у хранящегося товара заканчивается срок годности, он идет на продажу по низкой цене, но еще тогда, когда пригоден. Ни разу за всю историю Украины товар, подлежащий списанию, никто бесплатно не раздавал и не отдавал в благотворительных целях нуждающимся. Продукты выгоднее продать", – резюмировал Пендзин.

В Украине просроченный на складах Государственного резерва товар может оказаться в столовых армии

В Украине просроченный на складах Государственного резерва товар может оказаться в столовых армии

"Хвиля"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине заработали новые правила маркировки продуктов, чтобы потребитель мог точно знать, что покупает.

Теперь на каждое утверждение должно быть подтверждение. К примеру, что продукт не содержит ГМО должно доказать лабораторное исследование.

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Место
Украина
Тег
Министерство обороны Украины
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Пигин Макс
Пигин Макс
Государство, которое не кормит свою армию, вскоре будет кормить чужую!
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