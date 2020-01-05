В Украине исчезнет часть алкоголя и сыра: что происходит

Украинские коньяк и шампанское теперь не продаются за пределами страны. После перехода на новые правила и нормы Европейского Союза, отечественные производители вынуждены менять названия алкогольных напитков.

Скоро такие правила коснутся и самих украинцев, ведь найти на прилавках магазинов привычные товары будет невозможно. В чем суть изменений и когда с супермаркетов исчезнут коньяк и шампанское – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Отечественные производители не могут продавать коньяк или шампанское за границу – вступило в силу Соглашение об Ассоциации с ЕС;

Еще одна важная норма этого документа – до 2023 исчезнут с украинских прилавков сыр фета, а до 2026 изменится и алкогольный ассортимент;

Эксперты считают, что дискомфорт для рядовых потребителей будет, но он не критичен. А производители особо в деньгах не потеряют, ведь товары хоть и известны, но глобальным спросом не пользуются.

Что произошло и почему

Уже 4 года между Украиной и ЕС действует Зона Свободной торговли. Согласно принятым правилам, на отечественном рынке не должно быть продукции, названия которой дублируют европейские аналоги.

Поэтому украинские производители совместно с Кабинетом министров, а также европейскими ассоциациями прописали 10-летний период перехода на новые стандарты. За этот срок украинский винно-коньячный рынок должен максимально адаптироваться к изменениям.

Время экспортной продукции уже настало. 23 декабря 2019 года Торгово-промышленная палата прекратила выдавать сертификаты на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес. Странами происхождения этих продуктов названы Испания, Франция и Италия. То есть продавать алкоголь под такими названиями наши компании уже не могут.

Член налогового комитета и народный депутат от “Слуги народа” Алексей Устенко поясняет, украинские производители действительно прекращают продавать эти виды алкоголя.

“Мы, действительно, не имеем право производить коньяк и шампанское. Но это совершенно не означает, что делать мы этого не будем. На каждый товар есть свой потребитель. Наши производители могут производить конкурентные товары, которые будут пользоваться спросом как внутри страны так и за ее пределами.

Главное – создать условия для производителя, чтобы он чувствовал себя защищенным и мог инвестировать свои производства и соответственно конкурировать не только на внутреннем но также и на внешних рынках. И в этой связи вопрос географических названий это уже второстепенный”, – подчеркнул OBOZREVATEL Устенко.

К слову, Верховная Рада еще в сентябре 2019 года приняла закон о географических названий товаров. Под географическим обозначением в законопроекте подразумевается наименование, которое идентифицирует товар, который происходит из определенного географического места и который имеет особое качество, репутацию или другие характеристики, связанные с местом происхождения. Закон вступил в силу с 1 января.

Какие именно товары пропадут и чем заменят

При этом речь пока идет лишь о внешнем рынке. Продавать коньяк или бренди отечественные фирмы внутри страны все еще могут. То есть в условном магазине или супермаркете украинец без проблем может найти такой напиток. Но так продлится недолго – до 2026 года.

Прежде всего изменения коснутся привычного алкоголя для украинцев. Шампанским может называться лишь продукция, произведенная во французской провинции Шампань. Коньяком, соответственно, — в одноименном муниципалитете Коньяк.

Не исключено, что после введения новых правил на прилавках появится “игристое вино” или “бренди”.

Также новые правила прямо затронут и отдельные виды сыров. Речь идет о довольно популярных в Украине – фета (Греция), бри (Франция) и еще более экзотических видов. К слову, сыр исчезнет уже с 2023 года, фету могут заменить на "набел".

"В Украине есть древнее слово, которое редко используется, – набел. Поэтому производители предлагают продавать фету как набел рассольный", – ранее сообщала заместитель председателя общественного союза "Овцеводство и козоводство Украины" Наталья Якименко.

Как это ударит по экономике

Основатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко поясняет, особых экономических потерь не будет. Украинцы же особо от таких трансформаций не пострадают.

Сыр фета исчезнет

“Потери от экспорта очень малы. Мы говорим лишь о шампанском (игристое), коньяке (бренди). Внутренний рынок для этих напитков достаточно широкий, потому что люди невысокого достатка называют это шампанским. Соответственно, люди понимающие в вине, называют игристым.

Тем более, на внутреннем рынке все остается как есть. Касательно экспорта – наши поставщики продавали продукцию в страны бывшего СССР, где своего вина фактически нет”, – подчеркнул в комментарии OBOZREVATEL Дорошенко.

В целом Украина планомерно будет отходить от советских наименований продуктов, которые защищены авторским правом в Европе. Возможно, первое время украинцы и будут обращать внимание на изменения, но учитывая узкопрофильность отдельных товаров (как сыр фета, к примеру) ажиотажа или существенных проблем ожидать не стоить.

Как уверяют эксперты, особо на цены этих продуктов изменения не повлияют.

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