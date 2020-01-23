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23 января • обновлено в 12:16
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Контракт заканчивается: Коболев пояснил, покинет ли пост главы "Нафтогаза"

1.1т
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Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года. Если договор не продлят – Коболев оставит компанию.

"У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продлен – это означает, что он закончен", – сообщил Коболев в комментарии журналисту Роману Кравцу в Twitter.

По его словам, продление контракта находится в компетенции наблюдательного совета НАК.

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При этом Коболев не стал комментировать возможный конфликт с коммерческим директором "Нафтогаза" Юрием Витренко.

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года

Facebook Андрея Коболева

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Если он не будет продлен – это означает, что он закончен". Ммм, а если контракт не продлят коболев подаст иск в суд на Нафтогаз? ну на 12 лярдов баксов. Он же безработный останется, значит Нафтогаз должен компенсировать ему упущенную прибыль. Или не?
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