Контракт заканчивается: Коболев пояснил, покинет ли пост главы "Нафтогаза"

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года. Если договор не продлят – Коболев оставит компанию.

"У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продлен – это означает, что он закончен", – сообщил Коболев в комментарии журналисту Роману Кравцу в Twitter.

По его словам, продление контракта находится в компетенции наблюдательного совета НАК.

При этом Коболев не стал комментировать возможный конфликт с коммерческим директором "Нафтогаза" Юрием Витренко.

Коболєв про те, коли може піти з Нафтогазу #Davos2020 pic.twitter.com/oiraHhWJBw — Roman Kravets (@RomanKravets) January 23, 2020

Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года Facebook Андрея Коболева

Как сообщал OBOZREVATEL:

В феврале 2019 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

28 февраля наблюдательный совет принял решение продлить контракт с Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019 года.

13 марта наблюдательный совет НАК принял решение рекомендовать Кабинету министров повторно назначить Коболева председателем правления компании. При этом уровень его заработной платы составит 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом.

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