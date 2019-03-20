Кабмин хочет продлить контракт с Коболевым: "радикалы" устроили скандал

Действующий контракт с главой НАК "Нафтогаз-України" Андреем Коболевым решили продлить еще на год.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду. Он также подчеркнул, что перед главой НАК был поставлен ряд принципиальных требований. В ответ на это представители Радикальной партии во главе с их лидером Олегом Ляшко пригрозили блокировать работу правительства.

"Первое — должны провести настоящую реформу "Нафтогаза" — с 1 января 2020-го отделить оператора ГТС. Второе — обеспечить энергонезависимость — увеличить добычу газа... Должна быть добыча не меньше 18 млрд куб. м. ежегодно, а не 15 млрд, как сейчас. Третье — не будем платить заоблачные зарплаты — как минимум в два раза меньше существующей", — заявил премьер-министр.

Он добавил, что 15 марта правительство провело переговоры с Наблюдательным советом "Нафтогаза", где были озвучены здравые мысли.

"Была просьба продолжить контракт с руководством. Мы пришли к выводу, что в случаи соблюдения трех условий, нас это устраивает. Сегодня примем решение о том, чтобы продолжить контракт с правлением "Нафтогаза" на 1 год", — сообщил Гройсман.

Позже на заседания правительства пришли представители Радикальной партии во главе с их лидером Олегом Ляшко и поставили ультиматум — контракт с Коболевым не может быть продлен. Отметим, что в зал зашел Ляшко и начал кричать в микрофон премьера.

В ответ на это Гройсман встал и выключил микрофон, состоялась словесная перепалка. Премьер назвал такое поведение депутата меганекультурным.

После этого Гройсман дал слово Ляшко, который озвучил требование не продлевать контракт с Коболевым и снизить цену на газ.

По их требованию, для начала Кабмин должен решить проблемы с выплатами миллионных премий руководству НАК за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

При этом сам Коболев отмечал, что у него нет личного конфликта с Гройсманом.

"Я не считаю, что их (разногласий. — Ред.) слишком много, во-первых. Во-вторых, разногласия между менеджментом и акционером — это вообще не новость в любой стране мира. Это рабочая ситуация", — сообщил Коболев.

Андрей Коболев

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде — в споре с российским газовым монополистом "Газпромом" по транзитному контракту.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал пересмотреть решение о сумме премий, назвав это "перегибом", однако позже в Наблюдательном совете "Нафтогаза" заявили, что не намерены пересматривать данное решение.

В феврале 2019 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

28 февраля Наблюдательный совет принял решение продлить контракт с Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019 года.

В итоге Гройсман заявил, что Кабинет министров не принимал никаких решений о заключении нового контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

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