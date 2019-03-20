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Кабмин хочет продлить контракт с Коболевым: "радикалы" устроили скандал

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Действующий контракт с главой НАК "Нафтогаз-України" Андреем Коболевым решили продлить еще на год.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду. Он также подчеркнул, что перед главой НАК был поставлен ряд принципиальных требований. В ответ на это представители Радикальной партии во главе с их лидером Олегом Ляшко пригрозили блокировать работу правительства.

"Первое — должны провести настоящую реформу "Нафтогаза" — с 1 января 2020-го отделить оператора ГТС. Второе — обеспечить энергонезависимость — увеличить добычу газа... Должна быть добыча не меньше 18 млрд куб. м. ежегодно, а не 15 млрд, как сейчас. Третье — не будем платить заоблачные зарплаты — как минимум в два раза меньше существующей", — заявил премьер-министр.

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Он добавил, что 15 марта правительство провело переговоры с Наблюдательным советом "Нафтогаза", где были озвучены здравые мысли.

"Была просьба продолжить контракт с руководством. Мы пришли к выводу, что в случаи соблюдения трех условий, нас это устраивает. Сегодня примем решение о том, чтобы продолжить контракт с правлением "Нафтогаза" на 1 год", — сообщил Гройсман.

Позже на заседания правительства пришли представители Радикальной партии во главе с их лидером Олегом Ляшко и поставили ультиматум — контракт с Коболевым не может быть продлен. Отметим, что в зал зашел Ляшко и начал кричать в микрофон премьера.

В ответ на это Гройсман встал и выключил микрофон, состоялась словесная перепалка. Премьер назвал такое поведение депутата меганекультурным.

После этого Гройсман дал слово Ляшко, который озвучил требование не продлевать контракт с Коболевым и снизить цену на газ.

По их требованию, для начала Кабмин должен решить проблемы с выплатами миллионных премий руководству НАК за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

При этом сам Коболев отмечал, что у него нет личного конфликта с Гройсманом.

"Я не считаю, что их (разногласий. — Ред.) слишком много, во-первых. Во-вторых, разногласия между менеджментом и акционером — это вообще не новость в любой стране мира. Это рабочая ситуация", — сообщил Коболев.

Андрей Коболев

Андрей Коболев

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде — в споре с российским газовым монополистом "Газпромом" по транзитному контракту.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал пересмотреть решение о сумме премий, назвав это "перегибом", однако позже в Наблюдательном совете "Нафтогаза" заявили, что не намерены пересматривать данное решение.

В феврале 2019 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

28 февраля Наблюдательный совет принял решение продлить контракт с Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019 года.

В итоге Гройсман заявил, что Кабинет министров не принимал никаких решений о заключении нового контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

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Читайте все новости по теме "Стокгольмское решение по газу" на OBOZREVATEL.

Тема
Стокгольмское решение по газу
Персоны
Владимир ГройсманАндрей КоболевОлег Ляшко
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз"зарплата
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Чому ради-кали хочуть скинути Коболєва? 1. Тому що він нагнув Газпром, виграв суди, Газпром тепер винен Україні 4,6 млрд долл. 2. Тому що Коболєв енергійно встановлює прозорість та конкурентність на газовому ринку. Тобто перекриває можливості збагачення Фірташу. Це варте високої зарплати.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Костюк Олександр, А Украина хоть копейку уже получила от Газпрома? А он и топы НГ уже получили премии. А кто эти премии оплатит? Впрочем вопрос риторический.
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Dovbnia Victor
Dovbnia Victor
Ради какогоКала эти радикалы туда пришли во главе с Шлюшко Это радиКалы за чьи деньги радиКалы КАломойского или Путина
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Слава Гриценко! Гриценко в президенты! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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