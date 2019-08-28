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"Контракт с "Газпромом" не продлят": Польша начала отказ от российского газа

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Польская государственная компания PGNiG с 2022 года рассчитывает покупать в Соединенных Штатах крупные объемы сжиженного природного газа.

В Варшаве уверяют, что СПГ из США на 20-30% дешевле, чем трубопроводный газ российского монополиста "Газпрома", сообщает "Коммерсант".

В частности, зампред правления концерна PGNiG Мачей Вожняк допустил, что после 2022 года контракт с "Газпромом" продлен не будет. Переговоры о новом соглашении до сих пор не начинались.

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При этом Польша уже сейчас снижает закупки российского газа. В 2018 году страна закупила 9,8 млрд кубометров (падение на 6,4%), в первом полугодии 2019 года – 4,3 млрд кубометров (снижение на 28%).

По словам экспертов, российский газ для Польши является дорогим при нынешнем рынке.

Последний раз формула цены для страны пересматривалась в 2012 году, когда "Газпром" дал PGNiG скидку в 10%. Компания завязла в начатом в 2015 году арбитраже с "Газпромом", который пока так и не завершен.

СПГ из США на 20-30% дешевле, чем трубопроводный газ российского монополиста "Газпрома"

СПГ из США на 20-30% дешевле, чем трубопроводный газ российского монополиста "Газпрома"

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша по итогам первого квартала 2019 года более чем на 1 млрд кубометров сократила импорт газа из Российской Федерации.

В частности, за соответствующий период Польша импортировала из России 1,79 млрд кубометров газа.

По данным польской государственной нефтегазовой компании PGNiG, это почти на 1,2 млрд кубометров меньше, чем за аналогичный период 2018 года, когда было импортировано 2,98 млрд кубометров газа.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Польша
Теги
Новости России газ Газпром
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Макарский Александр
Макарский Александр
Так потрибны поступать все друзи Сполученных штатов! Нерабы, берите пример со своих ясновельможных панов
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an and
an and
Чего и следовало ожидать. Дальше будет еще веселее..по мере падения потребления газа в Европе, а это неизбежно..
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
an and, а там падение?
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Вислоухие пшеков покусали
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