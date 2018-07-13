Контрабандисты и рэкетиры - в очередь: журналист объяснил опасность победы "евробляхеров" для Украины

Положительный результат протестов водителей нерастаможенных авто создает прецедент, когда любой правонарушитель может устроить пикет в правительственном квартале и добиться отмены ответственности за совершенные им преступления.
"Успешный опыт "евробляхеров" следует немедленно проецировать на других правонарушителей, и теперь всевозможные контрабандисты, неплательщики алиментов, должники по коммуналке и автоворы имеют моральное право пикетировать Кабмин с Радой, требуя соблюдения своих "прав". Для этого, правда, нужно будет составить календарный план пикетов на Грушевского, или разбить Печерск на зоны влияния и заблокировать движение в центре Киева до полной победы ложной справедливости", - пишет в своем блоге на OBOZREVATEL шеф-редактор Орест Сохар.
Он отметил, что все "евробляхеры" подпадают под ст. 485 Таможенного кодекса, которая предусматривает штраф в 300% суммы неуплаченных таможенных пошлин. Такая же ситуация и с должниками за коммуналку. Так, самовольное использование в корыстных целях воды, газа и электроэнергии наказывается админштрафом, а их хищение предусматривает уголовную ответственность. Но, по аналогии, цены на коммуналку очень высокие и они не соответствуют уровню жизни большинства украинцев. И поэтому государство должно позволить их неограниченное пользование.
"Надо только вовремя занять площадь перед ВР, когда ее освободят "бляхеры". Неделю-две на свежем печерском воздухе, неделю-две осады Кабмина, Рады, и МВФ сам будет платить коммуналку за украинских "активистов". Если этого будет недостаточно, активные граждане выедут в Вашингтон, чтобы пикетировать штаб-квартиру МВФ. Смету визита в Новый Свет надо заложить в ближайший транш Фонда и добиваться его скорейшего получения прямо на счета ряда ФЛП, на которые укажут доверенные лица", - пояснил он.
По словам журналиста, следующими должны выйти на пикеты стихийные торговцы, чтобы им разрешили торговать где угодно и чем угодно. И вообще надо отменить уголовную ответственность за контрабанду в полном объеме. В частности, правоохранители "вместо того, чтоб стимулировать украинский экспорт в цивилизованные страны", гоняются за контрабандистами. Та же ситуация и ст. 160 УК о подкупе избирателей. Ведь голос принадлежит гражданину и он вправе его продать кому угодно.
"Я еще не упомянул о наркоторговцах, убийцах, рэкетирах и других "социально незащищенных слоях населения". Если справедливость приобретается горлом, мышцами и ногами, то "бляхеры" - далеко не самая активная группа... Здесь вопрос, кто из перечисленных "социально уязвимых" групп первым займет место "бляхеров". А все остальные граждане страны, которые пытаются жить честно, просто почувствуют себя лохами. С чем и поздравляем", - добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает существенное снижение пошлин на ввоз автомобилей на иностранных номерах.
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