"Завалены все магазины": у Шустера раскрыли схему контрабанды в Украине

Президент Ассоциации производителей Александр Громико рассказал, как в Украине действует схема контрабанды.

В качестве примера в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 18 октября, он привел ювелирную отрасль.

"Огромные известные сети магазинов – там все контрабанда турецкого золота и китайского. В Украине производят только мелкое – кольца, например. Выдают от ФЛП. Каждый магазин на отдельном ФЛП. Все стекается в центральный офис", – поделился Громико.

Громико раскрыл схему контрабанды в Украине

Аудитории в ответ предложили высказать свое мнение о контрабанде в Украине.

"Чтобы бороться с ней, надо чтобы все было легально – НДС платится, налоги платятся. Цены станут выше вне всякого сомнения, вы готовы платить больше?" – обратился к украинцам Шустер.

Результаты опроса в студии показали, что 73% опрошенных готовы пойти на это, чтобы побороть черный рынок в Украине.

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила крупную схему контрабанды брендовой одежды.

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