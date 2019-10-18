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18 октября • обновлено в 23:55
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"Завалены все магазины": у Шустера раскрыли схему контрабанды в Украине

1.5т Читать материал на украинском

Президент Ассоциации производителей Александр Громико рассказал, как в Украине действует схема контрабанды.

В качестве примера в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 18 октября, он привел ювелирную отрасль.

"Огромные известные сети магазинов там все контрабанда турецкого золота и китайского. В Украине производят только мелкое кольца, например. Выдают от ФЛП. Каждый магазин на отдельном ФЛП. Все стекается в центральный офис", – поделился Громико.

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Громико раскрыл схему контрабанды в Украине

Громико раскрыл схему контрабанды в Украине

Аудитории в ответ предложили высказать свое мнение о контрабанде в Украине.

"Чтобы бороться с ней, надо чтобы все было легально НДС платится, налоги платятся. Цены станут выше вне всякого сомнения, вы готовы платить больше?" – обратился к украинцам Шустер.

Результаты опроса в студии показали, что 73% опрошенных готовы пойти на это, чтобы побороть черный рынок в Украине.

"Завалены все магазины": у Шустера раскрыли схему контрабанды в Украине

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила крупную схему контрабанды брендовой одежды.

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Темы
контрабанда Контрабанда в Украине
Место
Украина
Тег
контрабанда
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Иванова Раиса
Иванова Раиса
Знову цей пройдисвіт шустрий повернувся... женіть його сра.ою мітлою...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Лично я не выгодный для теперешних хапуг)))курю контрабанду пью контрабанду,шмотки покупаю в нете тоже не плачу,еду типо мясо молоко творог масло сметана яйцо олия мне привозит частник)))а почему я должен покупать в магазине если там качество никакое а цена дороже?обойдутся))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Так зарплаты поднимите тогда
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