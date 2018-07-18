Контрабанда леса: в Раде обвинили Европу

В контрабанде леса за границу заинтересованы не только в Украине, в этом замешаны и европейские партнеры, к которым поставляется древесина.

"Хочу отметить, что контрабанда украинского леса идет в европейские страны. И если они нам действительно друзья, могли бы давно сказать, что к ним идет контрабанда. Но дружба дружбой, а копейка равная. Поэтому, считаю, что в этой проблеме задействованы и наши европейские партнеры в крупных размерах", - сказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции "Народный фронт" Александр Романовский.

Нардеп напомнил о еще одной похожей проблеме, которую в Украине не в состоянии решить.

"У нас еще одна есть такая проблема - это янтарь. В Верховной Раде принимался ряд законов по янтарю. И по вырубке леса приняли мораторий, но, я так понимаю, всегда можно его обойти, и показать, что это дрова или что-то другое", - рассказал Романовский.

По его словам, контрабанда леса несет для Украины огромные убытки.

"Прежде всего, это работа премьер-министра, туда должны подключиться наши силовые ведомства. Пока проблема плохо решается. Сейчас Гройсман взялся за борьбу с контрабандой - и ему карты в руки. Депутаты здесь его поддержат", - заявил Романовский.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины подготовил законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за любые проявления контрабанды и помощь в ее осуществлении.