Контрабанда - не проблема? Как Рада проигнорировала важный законопроект

Уровень теневой экономики в Украине постепенно снижается, но одна из ее самых важных частей - контрабанда - остается непобедимой.

В июне премьер-министр Владимир Гройсман озвучил план по борьбе с контрабандой. Первым и самым важным пунктом, без которого вся дальнейшая борьба теряет смысл, должно стать усиление уголовной ответственности за это преступление. Однако, похоже, нардепы не горят желанием заниматься этим вопросом.

Как минимум потому, что 3-го июля законопроект Гройсмана не набрал нужного количества голосов даже для включения в повестку дня. Неужели этот вопрос слишком мелок для нашего парламента? Разбирался OBOZREVATEL.

Суть законопроекта

Согласно тексту документа, предлагается ввести уголовную ответственность за контрабанду товаров в крупных размерах и лишать правонарушителей свободы сроком от 3 до 7 лет.

Повторное нарушение будет караться - от 5 до 12 лет. Если преступление было совершено в составе группы, то наказание может вырасти до 15 лет с конфискацией.

Проект закона делит контрабандные товары на следующие категории: значительные размеры (если ее стоимость в 500 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан), крупные размеры (если в 2 тысячи раз стоимость товаров превышает доход граждан) и особо крупные размеры (если стоимость контрабандных товаров в 5 тысяч и более раз превышает такой минимум).

В случае принятия законопроекта, преступления, связанные с контрабандой будут подследственны Национальной полиции или следственным органам, начавшим досудебное расследование.

Что изменит

Возможно кто-то не знал, но быть контрабандистом в Украине не просто выгодно, но еще и не особо опасно.

Согласно действующему УК, попасть за решетку можно только за контрабанду культурных ценностей, сильнодействующих, ядовитых, радиоактивных материалов, взрывчатых веществ, оружия или боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия или боеприпасов к нему), частей огнестрельного нарезного оружия, а также специальных технических средств негласного получения информации. Максимальный срок наказания - 7 лет.

Если же ты решишь незаконно переместить через границу товары, то не бойся, закон к тебе лоялен. За это предусмотрено административное наказание - штраф в размере 100% стоимости нелегальных товаров и их конфискация. В случае повторного нарушения в течение года — штраф 200%. Учитывая, что рентабельность контрабанды колеблется от 300 до 500%, то риск вполне окупается.

Кто из депутатов не проголосовал

На утренней сессии во вторник присутствовало 332 депутата. За включение законопроекта в повестку дня проголосовало лишь 135 человек из необходимых 226. Большинство же других воздержались.

Больше всего голосов "за" отдала фракция "Блок Петра Порошенко". Впрочем, 44 голоса для самой большой фракции в парламенте - это тоже очень мало. Еще 11 человек воздержалось, 55 не нажали на кнопку, а 26 не дошли до заседания.

Похожая ситуация и в других фракциях. Относительно дружно голосовал "Народный фронт" (55 голосов "за" из 81 депутата), нардепы Радикальной партии (14 голосов "за" при одном воздержавшемся) и внефракционные (10 голосов "за"). При этом любопытно, что проголосовать "против" решились лишь три нардепа, а остальные просто не стали высказывать мнение на этот счет.

Неужели у нас так много парламентариев, которые причастны к контрабанде? Или им просто плевать на недополоченную государством миллиардную прибыль? Узнаем в следующий раз, когда законопроект снова попытаются внести в повестку дня.