НКРЭКУ признали неконституционной: суд принял скандальное решение

Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг".

Как сказано в материале "Зеркала недели", в деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции.

КС признал, что образовав НКРЭКУ своим указом, президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия президента исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Также закон не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

НКРЭКУ признали неконституционной

Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции. По своим функциям, задачам и полномочиям НКРЭКУ по сути является центральным органом исполнительной власти, а поэтому согласно Конституции закон должен был определить именно такой ее статус, который предусматривает вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и управление ее работой Кабинетом министров. КС по этому вопросу высказывал свою позицию еще в 2000 году по делу относительно конституционности Закона "О естественных монополиях".

Стоит отметить, что в НКРЭКУ пока не получили официального подтверждения этого решения, поэтому не могут никак его прокомментировать.

Примечательным является то, что дело о неконституционности Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" находилось на рассмотрении КС с 2017 года.

В течение 2018-2019 гг., когда председателем КС был Станислав Шевчук, рассмотрение этого дела было фактически заблокировано. Многие считали, что таким образом КС подыгрывает президенту Порошенко. Дошло до того, что ряд судей КС открыто обвинили тогдашнего главу КС Шевчука в манипулировании рассмотрением этого дела.

Так в письме к своим коллегам от 13 марта 2019 года судьи КС Н.Мельник, С.Сас и И.Слиденко указали, что с рассмотрением этого дела Шевчук прибегал к откровенным манипуляциям и искусственному затягиванию его рассмотрения, в результате чего это дело не рассматривалось в КС более года (начиная с 7 февраля 2018 года – Шевчука избрали председателем КС 21 февраля 2018 года).

Рассмотрение этого дела не происходило несмотря на то, что судьей-докладчиком по этому делу еще 23 февраля 2018 года был подготовлен доработанный проект решения, который был роздан судьям. Однако дело председателем КС не включалось в повестку дня заседаний или включалось и снималось с рассмотрения по его же предложению или по другим надуманным основаниям.

Это дало основание судьям Мельнику, Сасу и Слиденко сделать вывод об искусственном торможении рассмотрения указанного дела, а также для обоснованного предположения о наличии у председателя КС Шевчука личной заинтересованности в таком торможении.

Напомним, с 1 апреля 2018 года Нацкомиссия сможет устанавливать новые RAB-тарифы для облэнерго. При этом энергокомпании должны соответствовать ряду критериев, а регулятор будет решать, какие облэнерго получат новый тариф, а какие продолжат работать по старой схеме "затраты+".

Как сообщал OBOZREVATEL, в расчетах НКРЭКУ говорится, что тарифы на электроэнергию для украинцев должны быть на 49% выше.

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