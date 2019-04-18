Конкурс остановили: Гройсман заявил о коррупционном сговоре вокруг таможни

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что решение Окружного админсуда Киева о приостановлении конкурса на должность председателя Государственной таможенной службы было принято в результате коррупционных сговоров.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", сообщает "Укринформ". "Я считаю, что в результате коррупционных сговоров, на 100% я убежден в этом, с отдельным представителями судебной ветви власти судья принял такое решение остановить процесс публичного отбора руководителя таможни", - сказал Гройсман.

По его мнению, это произошло потому, что правительство решило изменить процесс управления таможней, сделать ее прозрачной, электронной, исключить коррупцию.

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"Уже есть кандидаты (на должность главы. - Ред.), несколько из них имеют хорошую репутацию. И когда контрабандный лбу увидел, что что-то их не устраивает, они пошли прикрываться решением суда ", - сказал премьер-министр.

Он заверил, что не отступит от реформы таможни.

"Я призываю народного депутата, который подал иск в суд, отозвать его. Думаю, что это было бы совершенно справедливо. Призываю судью еще раз проанализировать основания для приостановления проведения конкурса. И хочу вам сказать, что я с этим решением не согласен. Мы найдем правовые подставить для того, чтобы продолжить реформу ", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта Кабинет министров принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы. Таким образом, ГФС разделили на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

8 апреля в Украине стартовал конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

18 апреля Окружной административный суд Киева заблокировал конкурс на должность председателя государственной таможенной службы, который ранее объявил Кабинет министров.

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