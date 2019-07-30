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"Вернут в стойло": Портников рассказал о новых санкциях США против РФ

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Чем ближе к выборам в США, тем жестче буде противостояние между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. И санкции, предложенные конгрессменами - один из признаков этого.

Такую мысль высказал журналист Виталий Портников в блоге на Espreso.tv. Этим он объяснил, почему в Соединенных Штатах вдруг предложили наложить на Россию новые штрафы. "Инициатива сенаторов демонстрирует, что США вплотную приблизились к президентской предвыборной кампании. А тема российского вмешательства в выборы будет ведущей", - пишет Портников.

По его мнению, это значит, что время для договоренностей между Трампом и Путиным истекает. Американский президент не сможет позволить себе резких движений, которые могли бы поставить под угрозу его победу на выборах. Так что российско-американске противостояние будет усиливаться.

Новые условия для диалога с Россией у Трампа появятся если он сможет снова выиграть выборы.

"А пока что мы можем констатировать только возможность новых ударов США по российской экономике и новых попыток Кремля дестабилизировать ситуацию всюду, где только можно", - прогнозирует Портников.

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Противостояние Кремля и Вашингтона усилится

Противостояние Кремля и Вашингтона усилится

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Украина, по его мнению, станет одной из площадок американско-российской борьбы.

"Так как с точки зрения Кремля наша страна - "американский сателлит", который нужно вывести из-под американского влияния и вернуть в стойло, Москвой будут предприняты разнообразные шаги по политической, экономической и военной дестабилизации в Украине. На какие-либо серьёзные договоренности с Москвой до американских выборов тоже рассчитывать не стоит", - делает вывод Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Соединенных Штатах сенаторы предложили ввести санкции в отношении суверенного долга России в связи с вмешательством в американские выборы.

А 13 февраля США подготовили новый пакет санкций против России в связи с агрессией Кремля в Черном море, направленной на военные суда Украины, и вмешательством в избирательный процесс американцев.

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Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персона
Виталий Портников
Место
Украина
Теги
США Россия санкции
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Питон Каа
Питон Каа
На этот раз ход за Украиной. Пусть поможет Трампу завалить Байдена. Заслужит его признательность, но следующее расследование будет по ней.
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