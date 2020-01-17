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17 января • обновлено в 22:36
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Кондиционеры за 28 млн: "Укрзалізниця" купила оборудование в 5 раз дороже реальной цены

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Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укзалізниця" купил у АО "Завод Экватор" кондиционеры для пассажирских вагонов на общую сумму 28 млн 430 тысяч гривень.

Об этом со ссылкой на данные в системе "Прозорро" сообщают журналисты проекта "Наші гроші".

Предполагается, что до конца 2020 года производитель поставит 19 комплектов кровельной системы кондиционирования воздуха с индивидуальным регулированием температуры в каждом купе. Стоимость комплекта для одного вагона составила 1,5 млн грн.

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"Укрзалізниця" купила оборудование в 5 раз дороже цены

"Укрзалізниця" купила оборудование в 5 раз дороже цены

aif.ua

Речь идет о кондиционерах АВК-25. Они имеют производительность охлаждения 30 кВт и обогрева в режиме теплового насоса 20 кВт.

Самым дорогим и самым мощным среди кондиционеров, цены которых есть в интернет-магазинах, является канальный инверторный Mitsubishi Heavy FDU250VS за 323 тыс грн. В магазине он стоит в 5 раз дешевле, чем купила "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця" купила кондиционеры в 5 раз дороже

"Укрзалізниця" купила кондиционеры в 5 раз дороже

Наші гроші

Примечательно, что единственным конкурентом было харьковское ООО "НПО "А.Т.О.Р." Владимира Морозова с продукцией того же "Экватора", причем никто не снижал цену в ходе аукционов.

ООО "ЭЛПО Украина" требовало от заказчика разделить предмет закупки. По его словам, производителем кондиционера является "Экватор", а пульта регулирования температуры – "А.Т.О.Р". Фирма заявила, что заказчик умышленно ограничил свободную прозрачную конкуренцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра заказала легковой автомобиль Toyota Camry в самой дорогой комплектации за 899 тысяч гривень.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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