Кому в Украине повысят пенсии в 2018-м: новые суммы получат 10 млн человек

В Украине в этом году пенсии будут повышать в два этапа. Индексация в июле на 62 гривни коснется около миллиона человек, а декабрьское повышение еще на 62 гривни коснется уже около 10 миллионов пенсионеров.

Украинцы, которые выполнили требования по стажу и попали "под осовременивание" пенсий, а таких около 9 миллионов, сейчас получают больше минималки, поэтому индексация в июле этого года их не затронет, поясняет старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Таченко.

"В июле пенсии поднимут в рамках индексации прожиточного минимума почти миллиону пенсионеров. Это те, кто не выполнил требования по стажу и кому "дотянули" до прожиточного", - поясняет научный сотрудник.

Так, согласно принятому бюджету, минимальную пенсию в июле этого года поднимут с 1373 до 1435 гривен, а в декабре – с 1435 до 1497 гривен. Декабрьское повышение коснется около 10 млн украинцев, подсчитали в Институте демографии, именно столько украинцев на данный момент получают пенсии ниже 1497 гривен.

Напомним, ранее "Обозреватель" писал о том, кто в Украине рискует остаться без пенсии и почему новые правила выполнят не все.