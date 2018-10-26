Кому повысят зарплаты в Украине в 2019-м: названы четыре профессии

В 2019-м в Украине ожидается повышение средней зарплаты – до 10,5 тыс. грн. В первых рядах – медики, финансисты, страховщики и аграрии.

Как рассказал в материале OBOZREVATEL HR-эксперт Александр Белоус, бюджетники могут рассчитывать на рост зарплат на 15%. Прежде всего, в результате реформы первичной медицины повезет терапевтам, педиатрам и семейным врачам. Работникам сферы образования улучшения материальных условий ожидать не приходится.

Существенно повысят зарплаты аграриям, страховщикам и финансистам – до 20%. "У нас стабильно за год зарплаты увеличиваются на 20-26%. В отдельных сферах рост составляет 15% (бюджетникам). Но то, что зарплаты растут и очень быстро, с этим не поспоришь", - отмечает Белоус.

Причиной роста зарплат HR-специалисты называют нежелание украинцев работать за зарплаты на уровне 7 тыс. грн, поскольку за рубежом, в частности в Польше, можно получать существенно больше за аналогичный труд. Крупные города уже испытывают дефицит слесарей, сантехников, сварщиков, машинистов, крановщиков. В то же время биржа труда заполнена безработными юристами.

По мнению экспертов, остановить трудовую миграцию может повышение зарплаты до $500 (14 тыс. грн), тогда у украинцев не будет смысла уезжать в Польшу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине самые высокие "белые" зарплаты в сфере авиатранспорта – более 20 тыс. грн, финансовых и страховых услуг – 16,2 тыс. грн, а в IT – 14,4 тыс. грн.