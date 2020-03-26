Кабмин снял карантин с некоторых предприятий: кому можно работать

Кабинет министров Украины разрешил продолжить деятельность в условиях карантина сельскохозяйственным предприятиям, ветеринарным клиникам и зоомагазинам.

Также запрет не распространяется на нерегулярные перевозки пассажиров арендованным автотранспортом на предприятия. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Снимаются ограничения на пассажирские перевозки, которые осуществляются с целью обеспечения субъектами хозяйствования собственных производственных нужд (при условии обеспечения водителей и пассажиров на время таких перевозок средствами индивидуальной защиты, а также при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий)", – написал он.

Кому можно работать при карантине: список

Высоцкий уточнил, что на заседании правительства были приняты решения, необходимые для стабильного функционирования предприятий, которые важны с точки зрения обеспечения продовольственной, экономической, стабильности государства (предприятий пищевой промышленности и т.п.), а также для снижения рисков и угрозы распространения инфекционных болезней среди с/х животных.

Запрет на деятельность во время карантина не распространяется на:

оптовую торговлю пищевыми продуктами;

продажу семян и посадочного материала;

продажу пестицидов, удобрений, агрохимикатов;

продажу кормов для животных;

деятельность медицинской и ветеринарной практики;

продажу ветеринарных препаратов.

Кроме того, правительство разрешило перевозить не более 10 пассажиров в салоне в общественном транспорте, при этом должен соблюдаться масочный режим.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта Кабмин принял решение продлить карантин в Украине еще на 30 дней – до 24 апреля.

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