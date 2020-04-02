Кому мешает Верланов: экономист раскрыл причины атак на налоговую

Глава налоговой Сергей Варланов становится объектом атак, так как мешает некоторым представителям бизнеса делать сверхприбыли в условиях кризиса.

Об этом написал у себя на странице в Facebook экономист Алексей Кущ.

"Пост главы налоговой сейчас становится объектом атак со всех сторон, так как часть "бизнеса" рассматривает смену руководителя как способ не выживания во время кризиса, а как механизм заработка сверхдоходов в период оного. Кроме того, в любую кризисную эпоху, все познается в сравнении и общепринятые критерии оценки иногда дают сбой", - подчеркнул Кущ.

Сергей Верланов

По его словам, ключевая ошибка, которую может допустить власть – это усиление фискализации бизнеса в условиях кризиса. Сегодня есть попытки сменить руководство налоговой службы, что приведет лишь к сокращению поступлений в бюджет и увеличению удельного веса теневой экономики, считает эксперт.

"В нынешнем кадровом калейдоскопе порой очень трудно разобраться в истинных причинах увольнений/назначений: жизненный цикл министра сейчас как у мушки-дрозофилы. Для меня маркером является то, с чего начинает тот или иной назначенец. Если с системных изменений – надежда есть, если с кадровой перетасовки и проталкивания своих людей на "хлебные" должности – есть повод задуматься", - написал Кущ.

Экономист уверен, что к работе государственных налоговых органов всегда будут вопросы, но основная задача налоговой в грамотном определении тех точек реального сектора экономики, которые нуждаются в помощи и тех, которые наоборот могли бы помочь в наполнении бюджета.

"Простыми словами в поиске фискальных доноров и реципиентов. К первым стоит отнести подакцизные товары (кроме электроэнергии), производители которых в нынешних условиях могут нарастить налоговые отчисления, а к последним – малый и средний бизнес", - добавил он, отметив, что в этом плане, усилия Верланова, как главы налоговой, по усилению сборов акцизов и реформировании администрирования налога на добавленную стоимость, необходимо поддержать на уровне правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению профессора социологии Павла Кутуева, птака на главу налоговой Сергея Верланова и главу таможни Максима Нефьодова со стороны бывшего министра финансов Игоря Уманского носит провокационный характер с целью поставить на их места "нужных" людей.

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