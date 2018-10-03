Кому и как пересчитают пенсии в Украине: новые правила

Украинцам на заслуженном отдыхе пересчитают пенсии с 1 марта 2019 года. Учитывать будут обновленный показатель зарплаты (его повысят на половину инфляции и половину от роста заработных плат). Помимо этого, в следующем году также повысят выплаты работающим и военным пенсионерам.

Об этом говорится в принятых изменениях в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Так, с 1 апреля автоматически пересчитают пенсии всем работающим украинцам с учетом, что их стаж увеличился. При этом будут выбирать наиболее выгодные условия пересчета: только с учетом страхового стажа или с учетом страхового стажа и заработка.

С 1 января 2019-го пересчитают выплаты военным. Если есть 20 лет стажа, военнослужащий на пенсии имеет право на 50% от своей зарплаты, сотрудник полиции – 55%. За каждый год стажа свыше 20 лет пенсия увеличивается на 3%. При этом пенсия не может быть ниже минимальной и выше 70% от зарплаты.

Чем старше военный пенсионер, тем сильнее "устарела" его пенсия. Дело в том, что заработные платы растут каждый год, а вот пенсии поднимали непропорционально росту зарплат. Теперь же всем военным пенсионерам предложили получить справки с указанием "современных" зарплат на должностях, которые они занимали. Повышение разобьют на три этапа. В 2018-м военные получили 50% от положенного повышения, в 2019-м – 25%.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что, согласно проекту бюджета, каждый украинец в 2019-м своими налогами отдаст на финансирование дефицита Пенсионного фонда почти 4 тыс. грн. Общий дефицит составит 166 млрд грн.