Компромиссный законопроект для предпринимателей будет готов до 20 ноября, –​​​​​​​ Шмыгаль

Юрий Сергиенко Экономика 21:56, 18.11.2020 Обновлено: 22:18, 18.11.2020

Компромиссный законопроект для предпринимателей будет наработан до пятницы, 20 ноября. Подавать его можно будет на следующей неделе после консультаций с ФЛП.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время переговоров по видеосвязи с президентом Владимир Зеленский. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Офиса президента (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца). Глава правительства также рассказал о том, какие изменения будут в него внесены.

В частности, речь идет о пересмотре списка нарушений, за которые будут штрафовать предпринимателей, и размера санкций.

Также правительство работает над тем, чтобы решить вопрос с кэшбеком, который, по мнению представителей бизнеса, социально неприемлем для страны.

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