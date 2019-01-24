Компенсация за некачественную коммуналку в Украине: как получить

В Украине потребители могут получить компенсацию за некачественные услуги по электроснабжению. В случае невыплаты компенсации в установленные сроки потребитель вправе обратиться в компанию с заявлением.

"Если компания необоснованно отказывает в предоставлении компенсации или не реагирует на обращения, потребитель должен обратиться к НКРЭКУ и нашим территориальным органам", – пишет в Facebook председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко.

По ее словам, НКРЭКУ в случае подтверждения фактов невыплаты компенсаций по результатам проверок компаний (в том числе по жалобам потребителей):

обязывает компанию предоставить компенсацию в двойном размере;

накладывает на компанию штраф.

При этом Кривенко сообщила, что компенсация не предоставляется в случае:

доказанных компанией форс-мажорных обстоятельств;

доказанных действий потребителя или других лиц, которые привели к аварийному перерыву в электроснабжении или несоблюдение показателей качества электрической энергии;

в случае запланированных с предупреждением перерывов в электроснабжении;

в случае отказа потребителя в письменном виде от получения компенсации.

Facebook Оксана Кривенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальна комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг ввела гарантированы стандарты качества услуг по электроснабжению и компенсации потребителям за их несоблюдение. Порядок предоставления компенсации утвержден постановлением №375, он вступил в силу 24 октября 2018.

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