Компенсация за некачественную коммуналку в Украине: как получить

В Украине потребители могут получить компенсацию за некачественные услуги по электроснабжению. В случае невыплаты компенсации в установленные сроки потребитель вправе обратиться в компанию с заявлением.
"Если компания необоснованно отказывает в предоставлении компенсации или не реагирует на обращения, потребитель должен обратиться к НКРЭКУ и нашим территориальным органам", – пишет в Facebook председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко.
По ее словам, НКРЭКУ в случае подтверждения фактов невыплаты компенсаций по результатам проверок компаний (в том числе по жалобам потребителей):
обязывает компанию предоставить компенсацию в двойном размере;
накладывает на компанию штраф.
При этом Кривенко сообщила, что компенсация не предоставляется в случае:
доказанных компанией форс-мажорных обстоятельств;
доказанных действий потребителя или других лиц, которые привели к аварийному перерыву в электроснабжении или несоблюдение показателей качества электрической энергии;
в случае запланированных с предупреждением перерывов в электроснабжении;
в случае отказа потребителя в письменном виде от получения компенсации.
Facebook Оксана Кривенко
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальна комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг ввела гарантированы стандарты качества услуг по электроснабжению и компенсации потребителям за их несоблюдение. Порядок предоставления компенсации утвержден постановлением №375, он вступил в силу 24 октября 2018.
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