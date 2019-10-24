Компенсация за Крым: Украина одержала новую международную победу над Россией

Во вторник, 22 октября, Парижский Апелляционный суд отклонил заявление Российской Федерации, которым она пыталась остановить решение о возмещении "Сбербанком" Украине убытков за аннексию Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба украинского "Ощадбанка". "Еще одна победа над РФ в международных судебных инстанциях!" – сказано в сообщении.
Отмечается, что основным аргументом России было то, что принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может принести ей вред.
$1,3 млрд
"Российская Федерация в своем заявлении просила Парижский Апелляционный суд приостановить принудительное исполнение решения арбитража, чтобы защититься от любых попыток его принудительного исполнения за рубежом. Тем самым фактически Россия признала, что не намерена выполнять это решение", – отметили в "Ощадбанке".
По результатам рассмотрения судья отклонил заявление России. Он решил, что приведенные аргументы являются безосновательными и необоснованными.
Суд отметил, что требования о приостановлении принудительного исполнения решения следует оценивать исходя из конкретных обстоятельств дела и, соответственно, ссылки на абстрактные или гипотетические основания, которые были приведены Россией, являются недопустимыми.
"Приводя абстрактные и безосновательные аргументы, Россия всеми силами пытается избежать выполнения арбитражного решения и неправильно пользуется французской судебной системой, что еще раз доказывает, что Россия отказывается выполнять собственные международные обязательства сейчас или в будущем", – резюмировали в "Ощадбанке".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов.
Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.
Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".
Апелляционный суд Киева в связи с этим 12 сентября арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: "ВТБ", "Проминвестбанка" и "Сбербанка".
Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.
2 октября Апелляционный суд Киева разрешил экс-главе ПриватБанка Александру Дубилету и еще 17 компаниям взыскать с России компенсацию за имущество в Крыму.
26 ноября "Ощадбанк" выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма.
Соответствующее решение принял Арбитражный суд в Париже. Сумма требований включает стоимость потери активов в Крыму, стоимость потери бизнеса и проценты, которые будут начислены до фактического получения компенсации.
При этом первый шаг в суде "Ощадбанк" сделал в июле 2015 года. Тогда госбанк отправил официальное письмо в РФ с заявлением о том, что с их инвестициями на полуострове обращаются незаконно.
18 сентября 2019 года "Ощадбанк" получил исполнительные документы для взыскания компенсации с России за причиненные вследствие аннексии Крыма убытки.
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