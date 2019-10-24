Компенсация за Крым: Украина одержала новую международную победу над Россией

Во вторник, 22 октября, Парижский Апелляционный суд отклонил заявление Российской Федерации, которым она пыталась остановить решение о возмещении "Сбербанком" Украине убытков за аннексию Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба украинского "Ощадбанка". "Еще одна победа над РФ в международных судебных инстанциях!" – сказано в сообщении.

Отмечается, что основным аргументом России было то, что принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может принести ей вред.

$1,3 млрд

"Российская Федерация в своем заявлении просила Парижский Апелляционный суд приостановить принудительное исполнение решения арбитража, чтобы защититься от любых попыток его принудительного исполнения за рубежом. Тем самым фактически Россия признала, что не намерена выполнять это решение", – отметили в "Ощадбанке".

По результатам рассмотрения судья отклонил заявление России. Он решил, что приведенные аргументы являются безосновательными и необоснованными.

Суд отметил, что требования о приостановлении принудительного исполнения решения следует оценивать исходя из конкретных обстоятельств дела и, соответственно, ссылки на абстрактные или гипотетические основания, которые были приведены Россией, являются недопустимыми.

"Приводя абстрактные и безосновательные аргументы, Россия всеми силами пытается избежать выполнения арбитражного решения и неправильно пользуется французской судебной системой, что еще раз доказывает, что Россия отказывается выполнять собственные международные обязательства сейчас или в будущем", – резюмировали в "Ощадбанке".

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