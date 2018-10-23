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Компенсация Украине за Крым: Россия нагло отказалась исполнять решение суда

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Россия отказалась признавать первое решение международного арбитража о присуждении украинским инвесторам компенсации за потерю активов в аннексированном Крыму. В голландский суд якобы уже подано ходатайство об отмене этого решения.

Как сообщили РБК в Минюсте РФ, Москва отказалась признавать решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, вынесенное 2 мая 2018 года, якобы из-за отсутствия у суда юрисдикции на рассмотрение этого дела.

"Данное решение Российская Федерация обжаловала 29 августа 2018 года в Апелляционном суде города Гааги (Королевство Нидерландов)", — сообщили изданию в ведомстве.

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В то же время партнер американской юрфирмы Hughes Hubbard&Reed Джон Таунсенд, представляющий интересы истцов, пояснил, что РФ только выразила намерение подать ходатайство об отмене арбитражного решения в Нидерландах, но формально это еще не сделала.

Как сообщал OBOZREVATEL, Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов. Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

В связи с этим, Апелляционный суд Киева 12 сентября арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.

Место
Украина
Объекты
КрымРоссиясуд
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма. - номер указа в студию !
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Проходил мимо
Проходил мимо
Воронов Евгений, Да сами хохлы и подписали этот указ, создали липовое министерство, отгребают деньги практически ни за что
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
укротерпилы были посланы, впрочем как обычно.
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Проходил мимо
Проходил мимо
Когда три лярда России возвращать собираетесь?
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Ohremenko Andrey, у себя все обои пропукал. Клавиатуру можно было и подороже купить. В квартире обстоновка. Как в 70. Я думаю чего ты такой не довольный.
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Проходил мимо
Проходил мимо
Ohremenko Andrey, вот СП-2 достроят тогда и рассчитается, только боюсь не так как вы ожидаете
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