Компания друга Кубива провозит потоки контрабанды в Украину: раскрыта схема

Международный почтовый оператор Meest Express, который принадлежит другу вице премьер-министра Степана Кубива, с помощью "лояльности" таможни и силовиков провозит в Украину контрабандную продукцию без уплаты налогов.

Об этом сказано в расследовании журналиста Евгения Плинского. Он провел соответствующий эксперимент и попытался отправить несколько посылок из Европы в Украину через Meest Express (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В последнее время в Украину беспрепятственно можно ввести с помощью Meest Express запрещенные к пересылке дорогостоящие товары без уплаты налогов и сборов. Из трех разных городов Европы я попросил друзей отправить три посылки с алкоголем и дорогостоящим телефоном внутри. Телефон и вино отправили из Италии, а две посылки с виски – из Испании. Все три посылки отправились ко мне без проблем на таможне, чем полностью подтвердили озвученную выше теорию", – заявил Плинский.

Meest Express уличили в контрабандной схеме скриншот

По его словам, курьер должен вместе с посылкой принять налоговую декларацию, но представитель Meest Express этого не сделал. Он сослался на тот факт, что ему якобы даже нельзя открывать посылку и в сопроводительных документах о декларации ничего не указано.

По словам курьера, он уже давно возит такие посылки и никогда не потребовались налоговые декларации на них. Автор ролика делает вывод, что таким образом можно говорить о лояльности таможенных органов и силовиков к деятельности Meest Express.

"Оказывается, последние несколько лет украинская таможня стала очень лояльна к проверкам перевозимых Meest Express грузов. Причина проста, неимоверный карьерный взлет (первого вице премьер-министра. - Ред.) Степана Кубива, друга владельца Meest Express Ростислава Киселя", – заключил журналист.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В теневой команде президента Владимира Зеленского – целый пул бывших сотрудников таможенных органов, которых при Януковиче называли "королями контрабанды";

Зеленский потребовал увольнения ряда таможенников в тех областях, где раньше "зарабатывали" члены его команды, а закончил чистку и. о. главы Фискальной службы;

В ряде регионов Украины от команды "Зе" представлены бывшие сотрудники таможенных органов. Большинство из них попадало в коррупционные скандалы.

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