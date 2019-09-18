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18 сентября • обновлено в 23:00
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Компания Коломойского вернет НБУ часть долга "ПриватБанка": в чем суть

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Компания "Арлан" бизнесмена Игоря Коломойского выступила инициатором заключения мирового соглашения и погасит часть долга "ПриватБанка" перед НБУ.

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, ООО "Арлан" приняло на себя обязательства погасить задолженность "Привата" по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости ипотечного имущества, на которое НБУ обращал взыскание в этом судебном процессе.

В мае 2018 года НБУ подал в Хозяйственного суда Днепропетровской исковое заявление об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее ООО "Арлан". Это имущество было передано в ипотеку в качестве обеспечения обязательств АО КБ "Приватбанк" по кредиту рефинансирования.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября уже была подобная ситуация - Никопольский завод ферросплавов, входящий в структуру бизнеса Коломойского, досрочно выплатил долг по кредитам, которые через "Приват" взял у Нацбанка.

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Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
Теги
ПриватБанк Национальный банк Украины
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