Компания Коломойского получила $2 млн льготных кредитов в США - СМИ

Американская компания Optima 777, которая фигурирует в иске ПриватБанка к экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову по отмыванию денег, получила в США льготных кредитов на по меньшей мере $2 млн.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что речь идет о помощи в рамках Программы защиты зарплат (Paycheck Protection Program). Такие кредиты предназначены для того, чтобы малый бизнес мог продолжать платить зарплаты сотрудникам во времена коронакризиса.

Общий объем программы – $669 млрд. Перечень получателей льготных кредитов публикуют федеральные власти США. Сам Коломойский от комментариев отказался.

Компания Optima 777, которая является совладельцем отеля Westin в Кливленде (штат Огайо), получила от $2 до $5 млн, чтобы сохранить 240 сотрудников. В опубликованных документах точные суммы кредитов не указаны. В Optima 777 не ответили на запрос агентства о комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2019 ПриватБанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) против Коломойского, а также компаний, которые с ним связаны. Среди ответчиков также второй крупнейший экс-владелец банка Геннадий Боголюбов и их инвестиционные компании. Обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через Делаверские shell-компании, которые покупали предприятия и коммерческую недвижимость в США.

В октябре того же года Канцлерский суд штата Делавэр принял ряд громких решений по иску против бизнесменов, которых вместе с их партнерами заподозрили в создании "преступной сети" и завладении активами на сумму более 674 млн долларов.

Рядом с Коломойским и Боголюбовым мошенничество приписывают еще трем "агентам" преступной схемы – Мордехаю Корфу (Mordechai Korf), Хаиму Шохету (Chaim Schochet) и Уриэлю Цви Лабери (Uriel Tzvi Laber), а также 20 компаниям, зарегистрированным в штате Делавэр.

Впоследствии стало известно, что дело по отмыванию денег экс-владельцами ПриватБанка в США может стать самым масштабным в мировой истории.