Компания друга Путина вновь вышла на рынок США: что произошло

Российская компания "Русал", которая связана с олигархом из "списка Путина" Олегом Дерипаской, восстановила в полном объеме поставки первичного алюминия в США и Европу, которые были до введения санкций со стороны США.

Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Русала" Евгений Никитин. "Объем (отгрузок в Европу и США. - Ред.) полностью восстановлен по алюминию. Не восстановлен пока по сплавам, но мы работаем над этим", - сказал глава компании.

Он отметил, что "Русал" продолжает восстанавливать поставки на все экспортные рынки в тех же объемах, которые были до введения санкций со стороны США.

Также, по его словам, компания уже начинает поставки по новым контрактам с японскими и американскими контрагентами.

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Олег Дерипаска DP.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2018 года США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

Министерство финансов Соединенных Штатов уведомило конгресс о намерении завершить действие санкций против российских компаний En+, Rusal и "Евросибэнерго", президентом которых являлся Дерипаска, поскольку они пошли на существенную реструктуризацию и изменения в корпоративном управлении.

17 января 2019 года Министерство финансов США дало компаниям Дерипаски отсрочку от вступления американских санкций в силу.

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