Компания Apple представила часы Apple Watch 5: характеристики и фото

Компания Apple во время ежегодной презентации 10 сентября показала новые часы Apple Watch 5 с дисплеем LTPO, который способен непрерывно передавать изображение на экран.
О характеристиках гаджета, который впервые стал доступен в титановом и керамическом корпусе, рассказали во время выступления в Театре имени Стива Джобса в Купертино.
Часы Apple Watch 5
apple.com
Параметры Apple Watch 5:
LTPO-экран с функцией постоянного включения AlwaysOn Display
Корпус из алюминия, титана и керамики в красном, желтом и зеленом цвете
Батарея, выдерживающая целый день работы без подзарядки
Встроенный компас
Детектор сердечного ритма, менструального цикла и уровня шума.
Возможность вызвать помощь функцией SOS в 150 странах
apple.com
Новые часы получил возможность совершать вызовы на номера экстренных служб в разных странах мира, но это касается LTE-версий с модемом. И эта функция будет доступна не во всех странах.
Также часы наконец-то получили функцию AlwaysOn Display, что многие считают самым важным нововведением.
theverge.com
theverge.com
theverge.com
При этом автономность, к сожалению, не улучшилась и составляет лишь один рабочий день. Корпус будет сделан из титана, алюминия или керамики.
С часов по прежнему можно выключать свет, звонить, оплачивать проезд в метро и включать музыку. Гаджет также получит новые цвета: красный, желтый, зеленый.
apple.com
apple.com
apple.com
apple.com
Аpple анонсировала и новые медицинские исследования на основе данных от владельцев часов. Они будут изучать звук, сердечный ритм и менструальные циклы
Но гаджет сможет измерять все это, только если присоединиться к исследованию Apple через приложение Apple Research.
В остальном это те же часы, что и Apple Watch Series 4.
Начиная с сегодняшнего дня Apple Watch Series 5 будут доступны для предзаказа в 41 стране, а Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) — в 22 странах и регионах. Цена — от 400 долларов (10 тыс. грн).
apple.com
Напомним, что ранее OBOZREVATEL рассказал, как компания Apple показала миру новый iPhone, iPad и Apple Watch: все подробности и фото.
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