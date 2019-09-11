Компания Apple представила часы Apple Watch 5: характеристики и фото

Компания Apple во время ежегодной презентации 10 сентября показала новые часы Apple Watch 5 с дисплеем LTPO, который способен непрерывно передавать изображение на экран.

О характеристиках гаджета, который впервые стал доступен в титановом и керамическом корпусе, рассказали во время выступления в Театре имени Стива Джобса в Купертино.

Часы Apple Watch 5 apple.com

Параметры Apple Watch 5:

LTPO-экран с функцией постоянного включения AlwaysOn Display

Корпус из алюминия, титана и керамики в красном, желтом и зеленом цвете

Батарея, выдерживающая целый день работы без подзарядки

Встроенный компас

Детектор сердечного ритма, менструального цикла и уровня шума.

Возможность вызвать помощь функцией SOS в 150 странах

apple.com

Новые часы получил возможность совершать вызовы на номера экстренных служб в разных странах мира, но это касается LTE-версий с модемом. И эта функция будет доступна не во всех странах.

Также часы наконец-то получили функцию AlwaysOn Display, что многие считают самым важным нововведением.

theverge.com

theverge.com

theverge.com

При этом автономность, к сожалению, не улучшилась и составляет лишь один рабочий день. Корпус будет сделан из титана, алюминия или керамики.

С часов по прежнему можно выключать свет, звонить, оплачивать проезд в метро и включать музыку. Гаджет также получит новые цвета: красный, желтый, зеленый.

apple.com

apple.com

apple.com

apple.com

Аpple анонсировала и новые медицинские исследования на основе данных от владельцев часов. Они будут изучать звук, сердечный ритм и менструальные циклы

Но гаджет сможет измерять все это, только если присоединиться к исследованию Apple через приложение Apple Research.

В остальном это те же часы, что и Apple Watch Series 4.

Начиная с сегодняшнего дня Apple Watch Series 5 будут доступны для предзаказа в 41 стране, а Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) — в 22 странах и регионах. Цена — от 400 долларов (10 тыс. грн).

apple.com

Напомним, что ранее OBOZREVATEL рассказал, как компания Apple показала миру новый iPhone, iPad и Apple Watch: все подробности и фото.

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