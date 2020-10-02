Компания "95 Квартала" продолжает работать в России

Валентина Гембарская Экономика 15:42, 2.10.2020 Обновлено: 17:24, 2.10.2020

Российская компания "Грин Филмс", соучредителем которой до весны 2019 года был президент Владимир Зеленский, продолжает работать в России.

"Радио Свобода" проанализировало финансовую отчетность компании за 2019 год и выяснило, что ей удалось сократить убытки на 32%. В компании также отметили, что не принимали решения о прекращении или сокращении деятельности.

Руководитель "Грин Филмс" заявил, что компания наоборот "принимает меры для увеличения объемов продаж и снижения себестоимости". В частности, он указывает, что они уже несколько лет подряд работают себе в убыток, тратя больше, чем зарабатывают. Но в 2019 году, несмотря на почти 50% сокращение доходов в целом, и в частности, и от предоставления прав на использование фильмов, "Грин Филмс" удалось уменьшить убытки на треть по сравнению с прошлым годом, до почти 5 млн рублей (около 1,7 млн грн).

"Снижение выручки обусловлено тем, что основная часть прав на использование АВП (аудиовизуальной продукции. – Ред.) приходится на первые месяцы проката фильма в кинотеатрах, а в последующие периоды доход от использования фильмов снижается", – сказано в отчете.

В то же время, из отчетности следует, что уменьшить убытки компании в основном удалось из-за сокращения административных расходов – в частности, оплаты труда и расходов на аренду помещений.

Также в "Грин Филмс" отчитались об уменьшении долговой нагрузки за 2019 год на 12%, до более 170 млн рублей (или почти 58 млн грн).

"Это может свидетельствовать о том, что в компании не собираются сворачивать деятельность, а наоборот, придерживаются обещаний перед кредиторами, чтобы продолжать работу", – отмечает издание.

"Грин Филмс" владеет нематериальными активами, стоимостью почти 137,2 млн рублей (почти 47 млн гривен). Это права на аудиовизуальные произведения:

  • "8 новых свиданий",

  • "8 первых свиданий",

  • "8 лучших свиданий",

  • "Мамочки",

  • "Между нами девочками",

  • "Папаши",

  • "Петля Нестерова",

  • "Ржевский против Наполеона",

  • "Служебный роман. Наше время",

  • "Я буду рядом",

  • сценарий "The Replacement".

Также "Грин Филмс" вернула Министерству культуры России 35 млн рублей (почти 12 млн гривен) на производство фильма "Вниз", а также проценты за пользование средствами федерального бюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 2019 "Схемы" выяснили, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры владеют компанией в России, несмотря на заверения тогда еще кандидата в президенты, что закрыли бизнес в 2014 году. Журналисты нашли три российские фирмы, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс".

Основатель всех трех компаний – зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd, конечным бенефициаром которой был указан Зеленский и его партнеры по "Кварталу 95".

Однако впоследствии президент заявил, что информация о работе его предприятий в России - это неправда. Затем Зеленский все признал и извинился перед журналистами.

Позже выяснилось, что актер получает средства из РФ только в виде роялти (лицензионных платежей за использование авторских прав).

В марте Зеленский лишился доли в российском кинобизнесе в пользу Андрея Яковлева – автора "Студии Квартал-95". Он вышел из кипрской компании-основательницы ООО "Грин Филмс" Green Family LTD.

Как выяснилось, компания "Грин Филмс" не только работает в Москве, но и успешно прошла отбор в конкурсе на получение государственного финансирования из бюджета России и получила 35 млн рублей (почти 12 млн гривен) на финансирование фильма-триллера "Вниз".

В июле 2019 "Грин Филмс" вернула полученные из бюджета РФ деньги на финансирование фильма "Вниз".

Комментировать
Экономика

Смотрите также

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса

Новости Крымнаша. За 3 копейки готовы душу продать дьяволу

Фокин: он такой не один

Кривонос назвал три шага принуждения России к миру

В Шотландии нашли огромный украинский трезубец прошлого века. Фото