Компания '95 Квартала' продолжает работать в России

Российская компания "Грин Филмс", соучредителем которой до весны 2019 года был президент Владимир Зеленский, продолжает работать в России.

"Радио Свобода" проанализировало финансовую отчетность компании за 2019 год и выяснило, что ей удалось сократить убытки на 32%. В компании также отметили, что не принимали решения о прекращении или сокращении деятельности.

Руководитель "Грин Филмс" заявил, что компания наоборот "принимает меры для увеличения объемов продаж и снижения себестоимости". В частности, он указывает, что они уже несколько лет подряд работают себе в убыток, тратя больше, чем зарабатывают. Но в 2019 году, несмотря на почти 50% сокращение доходов в целом, и в частности, и от предоставления прав на использование фильмов, "Грин Филмс" удалось уменьшить убытки на треть по сравнению с прошлым годом, до почти 5 млн рублей (около 1,7 млн грн).

"Снижение выручки обусловлено тем, что основная часть прав на использование АВП (аудиовизуальной продукции. – Ред.) приходится на первые месяцы проката фильма в кинотеатрах, а в последующие периоды доход от использования фильмов снижается", – сказано в отчете.

В то же время, из отчетности следует, что уменьшить убытки компании в основном удалось из-за сокращения административных расходов – в частности, оплаты труда и расходов на аренду помещений.

Также в "Грин Филмс" отчитались об уменьшении долговой нагрузки за 2019 год на 12%, до более 170 млн рублей (или почти 58 млн грн).

"Это может свидетельствовать о том, что в компании не собираются сворачивать деятельность, а наоборот, придерживаются обещаний перед кредиторами, чтобы продолжать работу", – отмечает издание.

"Грин Филмс" владеет нематериальными активами, стоимостью почти 137,2 млн рублей (почти 47 млн гривен). Это права на аудиовизуальные произведения:

"8 новых свиданий",

"8 первых свиданий",

"8 лучших свиданий",

"Мамочки",

"Между нами девочками",

"Папаши",

"Петля Нестерова",

"Ржевский против Наполеона",

"Служебный роман. Наше время",

"Я буду рядом",

сценарий "The Replacement".

Также "Грин Филмс" вернула Министерству культуры России 35 млн рублей (почти 12 млн гривен) на производство фильма "Вниз", а также проценты за пользование средствами федерального бюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 2019 "Схемы" выяснили, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры владеют компанией в России, несмотря на заверения тогда еще кандидата в президенты, что закрыли бизнес в 2014 году. Журналисты нашли три российские фирмы, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс".

Основатель всех трех компаний – зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd, конечным бенефициаром которой был указан Зеленский и его партнеры по "Кварталу 95".

Однако впоследствии президент заявил, что информация о работе его предприятий в России - это неправда. Затем Зеленский все же все признал и извинился перед журналистами.

Позже выяснилось, что актер получает средства из РФ только в виде роялти (лицензионных платежей за использование авторских прав).

В марте Зеленский лишился доли в российском кинобизнесе в пользу Андрея Яковлева – автора "Студии Квартал-95". Он вышел из кипрской компании-основательницы ООО "Грин Филмс" Green Family LTD.

Как выяснилось, компания "Грин Филмс" не только работает в Москве, но и успешно прошла отбор в конкурсе на получение государственного финансирования из бюджета России и получила 35 млн рублей (почти 12 млн гривен) на финансирование фильма-триллера "Вниз".

В июле 2019 "Грин Филмс" вернула полученные из бюджета РФ деньги на финансирование фильма "Вниз".