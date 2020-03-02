За январь-февраль 2020 Государственный бюджет Украины получил на 17.2 млрд грн меньше плана.

Об этом на своей странице Facebook заявил экономист Владимир Компаниец. По его подсчетам, в этом году план поступлений в бюджет выполнен лишь на 87,68%, тогда как за тот же период 2019 этот показатель составлял 99%.

Кроме того, экономист привел основные результаты работы экономики Украины и бюджетные поступления за февраль 2020 года.

С начала года Государственный бюджет Украины получил на 17.2 млрд грн меньше плана Интерфакс-Украина

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"Невыполнение плана поступлений в Государственный бюджет составил 3,5 млрд грн, или -4,67% к плану, собрали 71,7 млрд грн при плане 75,2 млрд грн", – подчеркнул Компаниец.

Не выполнила план поступлений и таможня. Как отметил экономист, собрано 22,6 млрд грн при плане в 28,9 млрд грн. Налоговая перевыполнила план на 7,13%, благодаря продолжению блокировки возмещения НДС.

"Поступления в местные бюджеты составили 26 млрд грн при плане 24,9 млрд грн, это + 4,46% к плану. ЕСВ собрано 23,5 млрд грн, это только на 2,6 млрд грн больше, чем год назад или +12,28%", – добавил Компаниец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине девять месяцев подряд падает промышленность. По данным экономиста, индекс промышленной продукции в январе 2020 г. по сравнению с этим же месяцем 2019 составил минус 5,1%.

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