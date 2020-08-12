В "ЛНР" обвинили Киев в проблемах своих коммунальщиков: реакция соцсети

Власти "ЛНР" через подконтрольные им СМИ списали проблемы в коммунальной отрасли оккупированной территории на некие трудности, которые для них якобы создает Киев.

В частности об этом заявил так называемый "член комиссии по социальной политике и благотворительности Общественной палаты ЛНР" Олег Скакун на сайте Гостелерадиокомпании "ЛНР".

Приходящие в упадок дворы, улицы и дома он списал на тяжелое "наследство, которое досталось от Украины".

Эта новость не осталась незамеченная в соцсетях, где ее высмеяли, сравнив со штампом кремлевской пропаганды о Бараке Обаме, который "гадит в российских подъездах".

"Проклятые бандеровцы мешают работать героическим коммунальщикам ЛНР! Не дают вывозить мусор из баков. Спаивают сотрудников водоканала. Портят асфальт. Корчуют молодые деревца", – написал блогер Денис Казанский в Twitter.

Twitter / Денис Казанский

"И всё это успевают сделать ещё до обеда! Потом гадят в подъездах РФ", – добавил Веселый Роджер.

Twitter / Денис Казанский

Не обошли стороной комментаторы и фотографию "разрухи", которую героически устраняют луганские коммунальщики.

"А что они там на фото ищут, неужто распятого мальчика в трусиках выкопать решили? Интересно, а кто им эту кучу навалил, ещё Порошенко или уже Зеленский?", – написал Umka UaDonetsk.

Twitter / Денис Казанский

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории ОРДЛО наступила экологическая катастрофа: из-за того, что боевики уничтожили систему откачки воды из шахт, в регионе начали стремительно мелеть реки и водохранилища.

Донецк, находящийся под контролем боевиков "ДНР", приходит во все больший упадок. Там разворовывают недострои и даже забирают с улиц тротуарную плитку.

В День памяти и примирения, 8 мая, в сети появился уникальный фоторепортаж из оккупированного Луганска.

Луганск под оккупацией боевиков "ЛНР" – это не просто город, который не развивается шесть лет. Время тут пошло назад и жизнь облцентра скатилась в "совок", а в иных моментах и в 37-й год.