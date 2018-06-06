Коммуналка, новый курс и бензин: что ждет украинцев летом

В Украине лето началось с подорожания билетов на поезда и решения отсрочить пересмотр тарифа на газ. Следующие несколько месяцев значительных потрясений ждать не стоит. Курс доллара традиционно снижается, цены на недвижимость будет сдерживать падение спроса, а сезонные продукты замедлят рост инфляции. В то же время в августе могут повысить тариф на газ, что вызовет очередную волну подорожания коммуналки. Кроме того, в конце лета возможна девальвация гривни и подорожание недвижимости.

OBOZREVATEL собрал главные прогнозы о том, к чему стоит готовиться украинцам летом.

Бензин может подорожать на 1,5 грн/л

Украина импортирует 85% светлых нефтепродуктов. Поэтому подорожание нефти на мировых рынках неизбежно приводит к росту цен на украинских автозаправочных станциях (АЗС). На данный момент средняя стоимость дизеля – около 28 грн, а бензина А-95 – 30 грн за литр. В течение лета, как прогнозирует эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук, цены прибавят около 1-1,5 грн/л.

Украинские АЗС зарабатывают в первую очередь на больших объемах реализации. А повышение цен может привести к тому, что украинцы станут экономнее расходовать бензин или же найдут, где дешевле. Поэтому, даже после появления экономических предпосылок, подорожание происходит с большим опозданием и постепенно.

Как уже писал OBOZREVATEL, цены на нефть марки Brent в этом году могут достичь отметки в $90. Рост цен прогнозируют и в МВФ. По их оценкам, есть основание для повышения котировок на 11,7%. Согласно прогноз-аналитическому докладу, на рынок повлияют расширение соглашения ОПЕК об ограничении добычи, геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, глобальный рост мировой экономики. В свою очередь подорожание нефти приведет к росту цен на нефтепродукты в Украине на 22-24%, говорится в прогнозе ICU.

Газовый вопрос и толчок для подорожания коммуналки

В июне Кабинет министров должен был пересмотреть тариф на газ в Украине. Однако в конце мая правительство отсрочило решение до августа. МВФ настаивает на повышении действующего тарифа на 65%. Такой рост может привести к подорожанию горячей воды и отопления примерно на 45%. И президент Петр Порошенко, и премьер Владимир Гройсман отмечают: Украине необходимо продолжить сотрудничество с МВФ. А без решения газового вопроса очередной кредитный транш получить не удастся.

Главная причина подорожания: цены для украинцев привязаны к стоимости голубого топлива на немецком хабе. Импорт дорожает, приходится платить больше и украинцам.

Международные кредиторы настаивают: для полноценного функционирования рынка газа цены должны быть на одном уровне. До тех пор, пока "Нафтогаз" продает населению голубое топливо по ценам, которые устанавливает Кабмин, экспортеры не могут зайти на рынок и конкурировать с монополистами (речь идет о поставках голубого топлива для населения).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие сценарии повышения тарифа Кабинет министров предложил МВФ. Так, согласно "мягкому" варианту, цены на газ могут вырасти только на тот объем голубого топлива, который превышает социальную норму потребления. То есть те украинцы, которые экономно тратят, могли бы меньше платить. Однако, как рассказал источник в правительстве, этот вариант эксперты Фонда не поддержали.

Курс доллара: укрепление и снова девальвация

Летом курс национальной валюты может преодолеть психологическую отметку в 26 грн/$. Многие аналитики прогнозировали такое укрепление еще в мае. Однако этот рубеж до сих пор остается важной отметкой. Более того, как рассказывает старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин, если доллар опустится ниже 26 грн, стоит ожидать укрепление нацвалюты до 25,5 грн/$.

Последние несколько лет летом доллар в Украине дешевеет из-за роста экспортных выручек, небольшой активности по выплатам кредитов, снижения импорта. Однако в этом году, если доллар будет расти на мировых рынках, например, после решения ФРС об изменении учетной ставки, ревальвационный тренд могут компенсировать внешние факторы.

Даже при позитивном сценарии девальвации не избежать. В конце лета – ближе к началу сентября американская валюта снова будет дорожать. Причем с таким прогнозом соглашаются и опрошенные OBOZREVATEL аналитики, и банкиры, и даже правительство. Последние на конец года заложили в бюджет курс гривни в 30,5 грн/$.

Итак, летом доллар будет колебаться в пределах 25,5-26,25 грн, а ближе к осени перешагнет отметку в 27 грн и продолжит рост.

Квартиры могут подешеветь, но не все

Мертвый сезон летом наступает на рынке недвижимости. Спрос падает, в результате появляется возможность поторговаться при выборе жилья. Как объясняет риелтор Ярослава Чапко, эта тенденция может в первую очередь коснуться квартир в старых домах и без ремонта. А вот в новостройках ждать снижения цен на аренду не стоит.

После массового закрытия банков многие украинцы забрали вклады, а чтобы деньги не съела инфляция, инвестировали их в покупку квартир в новостройках. После в таких квартирах делают ремонт и сдают их в аренду. Правда, только с помощью аренды окупиться квартира быстро не сможет, однако позволит сохранить накопленные средства и ежемесячно получать доход. Если речь идет об однокомнатной квартире, то квадратные метры с ремонтом и новой мебелью можно сдать в аренду за 7-9 тыс. грн.

Как и на валютном рынке, в конце августа рынок недвижимости ожидает очередной всплеск. В крупные города приедут студенты, спрос на аренду вырастет, и у владельцев появится возможность повышать цены.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, как жизнь украинцев может измениться летом и какие законы вступают в силу.