Коммуналка, кредиты и доллар: как жизнь украинцев изменится в августе

В Киеве в августе могут начаться перебои с электроэнергией, а подготовка к отопительному сезону окажется под угрозой срыва. Помимо этого, Кабинет министров пересмотрит тариф на газ (без подорожания не обойтись), а кредиты в банках могут подорожать. Но есть и позитивные новости: курс доллара, скорее всего, будет стабильным, а из-за государственного праздника украинцев ждут затяжные выходные.

OBOZREVATEL разобрался, как и почему может измениться жизнь украинцев в августе.

Газовые нововведения: тарифы и посуточное регулирование

В Украине с 1 августа стартует очередной шаг на пути к запуску рынка газа – суточное балансирование. На простых украинцев это решение практически не повлияет, однако в будущем это может дать толчок развитию рынка. Во всяком случае, так утверждают в Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Есть и радикальные противники запуска посуточного регулирования – группа "Нафтогаз". Они считают, что от такого нововведения выиграют только владельцы облгазов. Дело в том, что в Кодексе газотранспортной системе (его приняли еще несколько лет назад) сказано, что несанкционированный отбор газа из системы придется балансировать.

То есть "Укратрансгаз" (УТГ) должен покупать голубое топливо и компенсировать нехватку газа. В НКРЭКУ свой аргумент – если исключить несанкционированный отбор из балансирования, то теплокоммунэнерго (они поставляют тепло населению) пострадают в первую очередь. Именно они накапливают самые большие долги и при этом продолжают поставлять коммунальные услуги населению.

Само суточное регулирование означает только одно: УТГ будет планировать объемы не на месяц, как сейчас, а на сутки. Газ для балансирования он будет закупать на бирже и небольшими объемами. В результате "Нафтогаз" рискует потерять свою монополию. Согласно данным PROZORRO, из последних пяти тендеров от "Укратрансгаза" в четырех победил "Нафтогаз". Условия и цены в тендере прописаны рыночные, но объемы – более миллиарда гривен. Поэтому далеко не каждая газодобывающая компания может так сразу поставить такой объем топлива. Если же разделить закупки на небольшие лоты, у "Нафтогаза" появится конкуренция.

Более важное и понятное для украинцев решение – пересмотр тарифа на газ. Действующее постановление №187 (его продлили вначале лета) заканчивается, поэтому Кабинет министров должен утвердить новый механизм. Если постановление не продлевать, "Нафтогаз" будет поставлять украинцам голубое топливо по рыночным ценам, а это около 10 грн за куб вместо действующих 6,9 грн.

Проблема заключается в том, что новый вариант постановления необходимо согласовывать с МВФ. А там считают, что не должно быть разных цен для промышленности и населения. Согласно расчетам, которые попали в распоряжение OBOZREVATEL, тариф на газ уже в октябре может увеличится до 11,47 грн/куб.м. В таком случае примерно на 45% подорожает отопление и горячая вода. Подробнее о вариантах пересмотра тарифа и возможных последствиях, можно прочитать здесь.

Коммунальный коллапс: вода, тепло и свет под угрозой

Для киевских властей и правительства следующий месяц может запомниться настоящим коммунальным коллапсом. Во-первых, под угрозой водоснабжение большей части страны. Как известно, предприятие олигарха Игоря Коломойского "Днепразот" прекратило поставки жидкого хлора из-за высоких тарифов на газ. Они направили письмо с просьбой повысить свои цены (так как они монополисты, такое решение должен согласовывать Антимонопольный комитет), а до того момента остановили производство.

Без жидкого хлора водоканалы не могут обеззараживать воду, в результате миллионы украинцев могут остаться без питьевой воды. Так как горячая вода в Украине должна соответствовать таким же требованиям, как и холодная (быть обеззараженной), воды вовсе не будет. СБУ уже начали разбираться в ситуации и в случае, если чиновники "Днепразота" могли продолжать работу, но при этом поставили под угрозу безопасность всей страны, им придется отвечать перед законом.

В Киеве к описанной проблеме добавилась еще одна. Срок соглашения с "Киевэнерго" закончился, местная власть приняла решение не продолжать с ними сотрудничество и вместо этого создало предприятие "Киевтеплоэнерго". Но когда дошла очередь до передачи в распоряжение ТЭЦ и ТЭС, "Нафтогаз" отказался подключать новое предприятие к голубому топливу до того момента, пока оно не возьмет на себя долги "Киевэнерго". В этом вопросе НАК ссылается на закон "О теплоснабжении", там действительно сказано, что при передаче инфраструктуры от одного предприятия другому также передаются и долги. Окончательное решение примет уже в ближайшее время в суд. Тем временем в КГГА заявляют, что если до августа вопрос не решится, в столице могут начаться проблемы не только с горячей водой, но и с электроэнергией.

Кредиты и курс доллара

Курс доллара в августе, как и первые два месяца летом, будет находится в прежнем диапазоне – около 26,2-26,3 грн/$. Более рискованный для национальной валюты сезон – осень. Тогда начинается отопительный сезон, растут расходы на импорт. Сейчас же ситуация остается стабильной. Незначительные колебания связаны с краткосрочными факторами.

Например, когда "Нафтогаз" выходит на валютный рынок с помощью одного из банков, временно увеличивается спрос на доллары, что приводит к незначительному снижению гривни. Однако рынок и Национальный банк покамест такие колебания сглаживают.

Также в августе могут незначительно подорожать кредиты в коммерческих банков. Национальный банк несколько недель назад принял решение увеличит учетную ставку с 17 до 17,5%. Это с небольшим опозданием также приводит к подорожанию кредитных средств в коммерческих банках как для физических, так и юридических лиц. Но, как показала практика, ставки по депозитам при этом расти не будут.

К слову, в честь Дня независимости в августе украинцы будут отдыхать с 24 по 26 число (три дня). А день накануне праздника - 23 августа - сокращенный на один час.