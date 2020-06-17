Комитет Рады не поддержал программу действий правительства: названа причина

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития не рекомендовал парламенту принимать доработанную программу действий правительства.

Об этом стало известно OBOZREVATEL из собственных источников. Комитет предлагал нардепам определиться по программе путем голосования.

Так, за принятие программы проголосовали 5 членов комитета, 4 – против и 4 – воздержались. Таким образом, голосов не хватило, чтобы рекомендовать ВР принять доработанную программу действий правительства.

Теперь судьба правительства будет решаться в сессионном зале, и если программу не примут, то правительство не получит иммунитет.

Отмечается, что депутаты высказывали претензии как к самой программе, так и к правительству.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня Кабмин опубликовал доработанную программу действий правительства по стимулированию экономики Украины.

Ключевые направления Программы стимулирования: