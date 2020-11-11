Комбинат Ильича в Мариуполе снизил вредные выбросы в разы, – министр экологии

Одним из лидеров по снижению вреда для окружающей среды является Комбинат имени Ильича в Мариуполе (принадлежит Группе Метинвест - Ред.). Установленные там за средства предприятия подфакельные датчики фиксируют снижение вредных выбросов в воздух в разы. Об этом в интервью изданию "Фокус" заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, комментируя перспективы создания действенной системы мониторинга качества воздуха по международным стандартам.

"В Мариуполе на Комбинате имени Ильича есть подфакельные датчики, подключенные к корпоративной системе. Я видел данные этих датчиков, они показывают уменьшение выбросов с 500 до 20 единиц мелкодисперсной пыли после реконструкции системы пылеочистки. Хотим, чтобы такие датчики были на всех предприятиях, работаем над тем, чтобы объединять их в один реестр выбросов и переносозагрязнителей, как это делается в европейской практике", – заявил министр.

Абрамовский также рассказал, что на этот год в части создания системы мониторинга в министерстве строили большие планы, однако на пути их реализации стал коронавирус.

"В нынешнем году нам выделили деньги из госбюджета на создание системы мониторинга, на эти цели мы планировали использовать около 100 млн грн. Однако бюджет перераспределили в связи с пандемией коронавируса и деньги у нас забрали. На следующий год мы снова запросили 200 млн грн на мониторинг, надеюсь, деньги выделят. Министерство и местные органы власти готовы к тому, чтобы на условиях софинансирования построить современную европейскую систему мониторинга качества воздуха", – заявил он.

Тем временем, в условиях нехватки денег у государства на подобный мониторинг, его проведение и уменьшение вредных выбросов остается прерогативой самих промышленных предприятий. Однако вкладывать собственные средства в условиях экономического кризиса в улучшение экологичности производства готовы далеко не все.