Коля Тищенко ("Оболонский") помогает Молчановой захватить рынок "Столичный". Вскрыта "крымская схема"

"Крымская команда" Влады Молчановой под прикрытием народного депутата Николая Тищенко (он же "Коля Оболонский") пытаются отжать самый большой в Украине продовольственный рынок "Столичный": это предприятие переоформили с использованием известной схемы рейдерского захвата.

Об этом OBOZREVATEL рассказали адвокаты, которые представляют интересы рынка "Столичный" в судах. Как объясняют юристы, схема выглядит следующим образом: офшорные компании, которые не имеют отношения к "столичке" (среди них Переблю, Намбул Холинг ltd) подписали между собой мировой договор погашения несуществующего долга с компанией "Гудлайт". При якобы существующем долге в 2 млн долларов последняя компания согласилась выплатить 10 млн долларов, но не деньгами, а долей в компании "Аграрный маркетинговый центр (АМЦ)" (ей принадлежит 77,5% "Столичного"). При этом настоящий владелец АМЦ денег ни одной из названных структур не должен и к судебной сделке, понятное дело, отношения не имел.

Макаровский суд в Киевской области, который территориально не имеет отношения к рынку, на основе фиктивных документов решил передать 70% в уставном капитале АМЦ офшорке, а заодно – и долю в рынке.

"Суд внес в реестр судебных решений название компании с ошибкой, чтобы вовремя нельзя было выявить решение, а рейдеры взяли представителем человека, который прописан в Крыму и не пересекал границу. Сделали все, чтобы мы вовремя не заметили этого решения, а потом - вызвать "представителя" в суд", – рассказывают юристы.

Переоформление имело признаки фиктивности и вот почему:

сторону, которая представляет рынок "Столичный", с материалами дела не ознакомили и не привлекли третьей стороной;

компанию, которая якобы в счет долга пытается забрать себе рынок, представлял житель Крыма, который по нашей информации даже не пересекал границу;

нотариус, которая внесла в реестр данные о новом владельце, переселенка из Крыма, она не проверила необходимые документы;

муж Влады Молчановой, которая пытается захватить рынок, был министром юстиции Крыма и, судя по всему, получил там репутацию известного рейдера;

до момента совершения регистрационных действий уже было начато уголовное производство, и пока расследование не завершено, менять собственников компании было нельзя;

долга, за который пытаются забрать рынок, на самом деле не существовало;

решение принял суд в пгт Киевской области, а сам документ не публиковали почти месяц, пока не истек срок исковой давности.

Судья Макаровского райсуда Наталья Мазка которая уже привлекалась к дисциплинарной ответственности. На этот раз она приняла решение в деле:

- не изучив все материалы;

- не заслушав вторую сторону спора;

не обратив внимание на то, что по делу уже идет уголовное разбирательство и она может стать участницей рейдерского захвата.

В правовой стране г-жа Мазка сменила бы мантию судью на тюремную робу, и, судя по всему, такие же перспективы могут ждать ее и в Украине.

Нотариус Нино Барамия, которая фактически провела "черную регистрацию". З точки зрения закона, она:

- не проверила и затребовала все документы для смены собственника,

- провела регистрацию во время уголовного разбирательства, что запрещено. Она, как стало известно OBOZREVATEL, в Киев переехала из Крыма несколько лет назад, как и муж Молчановой.

Если госпоже Барамии повезет, то она может сидеть в одной камере с судьей Мазкой, - иронизируют юристы рынка.

Влада Молчанова со своим супругом экс-министром юстиции Крыма Сергеем Коровченко. В СМИ, как уже писал OBOZREVATEL, его называют известным рейдером. В рейдерстве неоднократно уже обвиняли и Владу Молчанову (собственница StolitsaGrouр). Именно на ее компанию пытаются переоформить рынок. При этом она владеет сейчас маленькой долей (около 20% рынка) "Столичного" и, судя по всему, хочет захватить все предприятие.

Николай Тищенко ("Оболонский"), потому что, как рассказывают несвязанные между собой источники, лично "крышует" Молчанову и помогает ей "отжать" рынок. Именно Тищенко, по информации OBOZREVATEL, используя схемы Андрея Добвенко (которого называли главным черным регистратором), давит на Минюст, требуя от министра Дениса Молюски не отменять "черную" сделку.

Получается, Владу Молчанову в ее сделке сопровождает два "черных ястреба": это "крымский" муж Сергей Коровченко с его связями и схемами, а также Коля Оболонский, решивший из рестораторов перейти в "базарщики". Только эти господа нигде реально не светятся, а вот регистратору, судье и Денису Молюске реально придется отвечать перед законом за содействие в хищении собственности.

Влада Молчанова – миноритарный собственник рынка, при этом 77,5% предприятия принадлежит Александру Стельмаху ("Аграрный маркетинговый центр"). Несмотря на это, с 2011 по 2019 год Молчанова через своего директора Алексея Чумака самостоятельно управляла рынком, рассказал OBOZREVATEL замгендиректора предприятия Дмитрий Долгушевский.

За это время Стельмах не получил ни копейки дивидендов. Тогда он решил сделать аудит и сменить руководство. В результате за 10 месяцев 2020 года доходы рынка увеличились на 23% – со 133 млн грн до 169,5 млн грн. Параллельно на 19% уменьшились расходы – со 122,6 млн грн до 102,5 млн. Операционная прибыль возросла в 6,2 раза: с 10,7 млн грн до 66,9 млн. Рост достиг 56,2 млн грн.

Молчанова же снова пытается захватить рынок, но на этот раз для этого пытается отобрать долю Стельмаха, который является конечным собственником "Столичного". Для этого использует ранее известные схемы рейдерских захватов.

И речь идет одном из крупнейших предприятий, площадь рынка составляет 160 га. Это больше, чем площадь одесского "Седьмого километра".

Адвокаты рынка уже подали апелляцию, а также обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственность всех участников рейдерского охвата. OBOZREVATEL также продолжает следить за развитием ситуации, а также обращается в ГПУ и Минюст с требованием вмешать в дело и дать правовую оценку, привлечь всех ответственных к уголовной ответственности.