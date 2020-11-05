'Коля, бл*дь, где ты был?' Арахамия обматерил Тищенко в Раде

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обматерил нардепа Николая Тищенко из-за того, что тот пропустил важное голосования за госбюджет-2021.

Курьезный инцидент произошел после того, как парламент не поддержал изменения в Бюджетный кодекс (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). После первой провальной попытки голосования спикер парламента Дмитрий Разумков подозвал к себе в президиум лидеров фракций и групп. Там же был и Арахамия.

После того в президиум подошел "слуга народа" Тищенко и сообщил Разумкову, что не успел проголосовать: "Дима, два человека не успели (проголосовать)".

"Не успели, бл*дь На работу надо ходить, Коля. Где ты был?" – ответил Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября нардепы 275 голосами приняли бюджет страны в первом чтении.

В проект бюджета Украины на 2021 год предложили увеличить расходы на 17 млрд грн. В частности, больше всего из этой суммы пойдет на депутатские нужды и инфраструктуру, медицину, спорт.